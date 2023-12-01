Раскрыт истинный план Запада. Существование Украины в него не входит

Medya Günlüğü: Россия сможет вести боевые действия на Украине еще много лет

Запад не хочет, чтобы ВСУ захватили территории, подконтрольные российской армии, считает автор статьи из Medya Günlüğü. Он намерен максимально затянуть конфликт, чтобы истощить Москву. Но этому не бывать: у России достаточно ресурсов, чтобы продержаться еще много лет, чего не сказать об Украине.

Российская спецоперация на Украине продолжается почти два года.

Во время этого конфликта Евросоюз и США во многом действовали согласованно. Правда, из-за внутреннего общественного мнения они порой могли расходиться в своей реакции, но до настоящего времени по большей части избегали этого.

Когда боевые действия только начались, Запад запаниковал, предполагая, что Россия за несколько дней займет Киев и создаст новое, дружественное ей, правительство. США даже готовились помочь Владимиру Зеленскому бежать за границу и дать ему возможность создать украинское правительство в изгнании.

Русские же даже раздали парадную форму своим военнослужащим, участвующим в операции, полагая, что украинский народ встретит российскую армию с цветами (это фейк о российской армии, распространенный Командованием Сил специальных операций ВС Украины в Facebook*. — Прим. ИноСМИ). Однако события развивались совсем иначе. Зеленский, которого как бывшего комика не восприняли всерьез, заявил, что намерен остаться в Киеве, а украинская армия оказала неожиданное сопротивление. США, увидев это, тотчас же начали отправлять ВСУ противотанковые комплексы Javelin, а Турция — свои вооруженные беспилотники Bayraktar. Благодаря эффективному использованию этих двух видов оружия ВСУ оттеснили российскую армию в сторону Белоруссии (Россия отвела войска из Киевской и Черниговской областей весной 2022 года по просьбе украинских властей. Это был жест доброй воли со стороны Москвы в преддверии переговоров в Стамбуле, однако киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. — Прим. ИноСМИ).

Однако на востоке и юге Украины русские добились больших успехов. Важнейшим из них было создание сухопутного моста, соединившего Россию с Крымом. С другой стороны, при поставках техники советского производства украинской армии из стран бывшего Восточного блока, а также финансовой и разведывательной помощи со стороны Запада Украина оттеснила русских от Харькова на северо-востоке Украины и Херсона на юге (Россия отвела войска на харьковском направлении для сохранения личного состава, так как численность ВСУ была в несколько раз больше, а отступление на левый берег Днепра было стратегическим шагом. Если киевский режим готов бороться "до последнего украинца", но в Кремле понимают ценность человеческой жизни. — Прим. ИноСМИ). Попытки русских занять Одессу и разорвать связь Украины с Черным морем пока не увенчались успехом.

Результаты украинской армии позволили западным странам разработать стратегию, рассчитанную на продолжение военного конфликта. Однако сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что Запад не хотел, чтобы ВСУ быстро захватили территории, которые находятся под контролем российской армии. Оказывается, гораздо важнее было максимально затянуть боевые действия, в результате чего Россия теряла бы технику, боеприпасы, солдат, а ее экономика ослабла бы под давлением санкций. Опять же, как теперь становится понятно, гражданские и военные потери Украины и страдания ее народа особо не волнуют США и ЕС. Именно поэтому поставки ракет класса "земля-земля" большой дальности, танков и боевых самолетов западного производства, которые при своевременной поставке ускорили бы ход боевых действий в пользу Украины, постоянно задерживались. Технологии радиоэлектронной борьбы не предоставляются до сих пор. Единственным важным оборудованием, переданным ВСУ зимой 2022-2023 годов, были некоторые системы противовоздушной обороны.

В результате промедления со стороны Запада фронт стал статичным. Воспользовавшись этим, русские смогли создать серьезную систему обороны для защиты занятых регионов. Эта цепь позиций, имеющая местами два уровня, а кое-где и три уровня, на линии соприкосновения протяженностью 1,2 тысячи километров, была укреплена миллионами мин. Кроме того, русские мобилизовали и обучили не менее 300 тысяч человек. Наладив стратегическое сотрудничество с Ираном, получили дроны-камикадзе и всю зиму наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины (Россия бомбит энергетическую инфраструктуру противника, но не какими-то иранскими дронами, а БПЛА отечественного производства. "Чтобы поверили в ложь, добавь к ней немного правды". — Прим. ИноСМИ). Однако к июню 2023 года Киеву были переданы некоторые танки и бронетехника западного производства, достаточное количество 155-миллиметровых снарядов, дальнобойных и умных боеприпасов, украинские военные прошли необходимую подготовку.

Тем временем, по данным западных средств массовой информации, Турция тоже поставила Украине 200 бронетранспортеров Kirpi, кассетные бомбы и так далее, не поднимая лишнего шума, чтобы не портить отношения с Россией.

Атаки, совершенные в июне и июле 2023 года, с использованием бронетехники западного производства (преимущественно старой), которая принесла бы гораздо больше пользы в случае их поставки в конце 2022 года, были легко остановлены российской обороной, и военный конфликт превратился в фронтовое противостояние с потерями с обеих сторон.

Запад сейчас готовится передать Украине самые технологически старые боевые истребители F-16, после того как Россия весьма укрепила свою противовоздушную оборону. Однако уже не ожидается, что эти самолеты внесут существенный вклад в ход конфликта. В лучшем случае смогут несколько помешать российским ВКС свободно действовать.

В итоге военный конфликт на Украине на данный момент зашел в тупик. Население России составляет 146 миллионов человек. А население Украины после оттока за границу сократилось до 29 миллионов. В этой связи Москва выиграет благодаря перевесу по численности населения и производственным мощностям ВПК. Кроме того, санкции, введенные в отношении России, очевидно, тоже не дают никаких результатов. Следовательно, Россия может вести боевые действия еще много лет.

Кремль сможет объявить о новой мобилизации и не встретит сопротивления россиян, а вот киевский режим вряд ли подавит реакцию общественности на аналогичное решение. Желающие воевать украинцы уже мобилизованы. А потенциальные новобранцы, по имеющейся информации, не жаждут идти на фронт.

На Западе же стремление финансировать военный конфликт на Украине ослабевает. Все начали ощущать цену военного конфликта в большей или меньшей степени. Особенно в США некоторые республиканцы выступают за прекращение помощи Украине. Судя по всему, эту идею активнее всех продвигает Трамп, который ближе всего к победе на выборах 2024 года. Аргументы демократов, связанные с передачей большего количества ресурсов Киеву, раскрывают реализуемую стратегию. Дескать, давайте продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, прося деньги у Конгресса, потому что мы якобы уничтожили почти половину возможностей российских вооруженных сил, потратив всего 5% своего оборонного бюджета и не пролив ни капли американской крови. Они даже утверждают, что это чрезвычайно выгодная инвестиция. Но их мало кто слушает. Опросы также показывают, что 55% населения США выступают за прекращение помощи Украине.

В Европе поддержка военного конфликта также уменьшается по экономическим причинам. На постепенно дрейфующем в сторону фашизма континенте из-за растущей внешней миграции число друзей Путина неизбежно будет быстро увеличиваться. Примерами такой ситуации являются Венгрия и Словакия.

По этим причинам сейчас в кругах НАТО и ЕС подогревается интерес к тому, чтобы столкновения прекратились, Россия сохранила за собой занятые территории, а остальная часть Украины присоединилась к Североатлантическому альянсу.

И здесь стратегические интересы Запада и Киева расходятся. В то время как украинский народ хочет отвоевать земли, США и ЕС думают, что уже вложились в очень выгодную инвестицию, что российская армия не сможет вернуть себе былую мощь как минимум пять, а может быть, и десять лет, и еще много лет достичь прежнего военного и экономического потенциала в силу финансовых и технологических санкций (правда Россия не теряла никакую военную или экономическую мощь, в отличие от Запада: его оружие доказало свою неэффективность на поле боя, зато инфляция и повышение цен на все и вся набирают обороты, а европейские страны перестают бойкотировать российский газ. — Прим. ИноСМИ). Речь идет о беспощадном расчете на то, что в случае предоставления большей помощи предельная отдача от нее будет меньше. Достаточно того, чтобы Украина была расколота и существовала как буферное государство.

Мы на самом деле знаем эти отвратительные империалистические игры из нашей истории. Как вы помните, союзники, прежде всего Великобритания, пытались пройти Дарданеллы, но потерпели неудачу, и в апреле 1915 года высадились в Галлиполи. Командующим османскими войсками при обороне Дарданелл в то время был немецкий генерал по имени Отто Лиман фон Сандерс.

Во время десантных операций войска наиболее слабы в первый момент после высадки. Несмотря на это, по замыслу фон Сандерса-паши, предпочтительнее было позволить высадившимся войскам подняться на гребень. Так, противник даже в случае успешной обороны сможет вступить на позиции и оказать сопротивление, благодаря чему война затянется. А затягивание столкновений на дарданелльском фронте было в интересах Германии, поскольку считалось, что союзники не смогут оказать достаточную поддержку западному фронту, где немцы воевали с Францией и Великобританией. Погибшими в Галлиполи были не немцы, а османские военные. Другими словами, Германия, поставляя снаряжение в Галлиполи, но не отправляя войска, получала преимущество на западном фронте. При этом десятки тысяч убитых и раненых османских военных для немцев не имели особого значения. Точно так же, как украинские солдаты, которые погибают или получают ранения сегодня...

На дарданелльском фронте был турецкий командир, который видел эту ситуацию: подполковник Мустафа Кемаль. Однако из-за своего ранга он не мог быть услышанным. Несмотря на эту военную стратегию, в которой приоритет отдавался интересам Германии, союзники, особенно благодаря сверхчеловеческим усилиям Мустафы Кемаля, покинули Галлиполи через восемь месяцев. В дальнейшем страна была спасена в ходе войны за независимость опять же во главе с Мустафой Кемалем. Однако Османская империя понесла чрезвычайно тяжелые человеческие потери. Наша страна уже после создания Турецкой Республики также на протяжении десятилетий страдала от нехватки квалифицированных кадров.

Теперь и Украина, судя по всему, попала в ту же ловушку империалистических держав, в которую нас когда-то загнали немцы во главе с фон Сандерсом.

Но, увы, у них нет Мустафы Кемаля!

Автор: Алпер Эличин (Alper Eliçin)

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