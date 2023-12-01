Снять волнение: экипажи кораблей ВМФ обучат бороться с морскими дронами

Новый курс вошел в программу боевой подготовки всех флотов России

Корабли Военно-морского флота России начнут регулярно отрабатывать борьбу с морскими беспилотниками. Новый учебный курс войдет в программу боевой подготовки надводных сил ВМФ, сообщил «Известиям» источник в Минобороны РФ. В ходе тренировок и боевых учений экипажи должны будут обнаружить приближающиеся безэкипажные катера и уничтожить их. События этого года показали, что надводные дроны становятся одной из самых главных угроз для современного флота. При этом они представляют из себя непростую цель, отмечают эксперты.

Огонь по дронам

В программу боевой подготовки надводных кораблей ВМФ России войдет новый учебный курс — отражение атаки безэкипажных катеров. Как рассказал источник «Известий» в Минобороны РФ, разработка соответствующих документов завершена, новые боевые упражнения опробованы на всех флотах.

— До специальной военной операции корабли ВМФ при сдаче курсовых задач выполняли боевые упражнения по уничтожению малоразмерной быстроходной цели или плавающей мины. Но на основе реального боевого опыта наставления и методики сейчас дополняются, — рассказал собеседник издания.

По его словам, ВМФ России получил первый боевой опыт по уничтожению быстроходных катеров в 2000-е годы, когда наши боевые корабли в составе международной коалиции принимали участие в борьбе с сомалийскими пиратами в Индийском океане.

— Борьба с морскими дронами существенно отличается от борьбы с пиратскими или диверсионными катерами, — пояснил источник «Известий». — Задача беспилотника — подойти к нашему кораблю с выгодного курсового угла, чтобы сократить сектор стрельбы для экипажа, и выйти на дистанцию подрыва боевого заряда. Мы учим экипаж грамотно маневрировать при атаке дрона, чтобы гарантированно уничтожить его огнем артиллерии или крупнокалиберных пулеметов на безопасной дистанции, ставить помехи средствами РЭБ, вести визуальную и радиотехническую разведку.

Уничтожение безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

«Известия» ознакомились с отчетом по итогам завершившегося в октябре похода арктической экспедиционной группировки Северного флота. В нем принимали участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский». В документе отмечается, что среди прочих боевых учений экипажи провели тренировки по обнаружению и слежению за малоразмерной целью, имитирующей боевой дрон, а в дальнейшем — ее уничтожение с использованием корабельной артиллерии и стрелкового оружия.

Для ВФУ успешные действия российских боевых кораблей в Черном море — предмет повышенного внимания. Морская блокада побережья, пуски «Калибров», постоянная угроза высадки морского десанта — всё это заставляет противника придумывать всё более сложную тактику противодействия ВМФ РФ, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— По этим причинам они будут активно бороться с нашими кораблями, — отметил он. — В частности, они сделали ставку на безэкипажные катера. И они уже для нас стали опасностью, головной болью.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

Морские дроны — это малоразмерные катера с бортами, не сильно выступающими над уровнем моря.

— Самое важное — своевременно обнаружить такую цель, — объяснил Дмитрий Болтенков. — Поэтому необходимо грамотно организовать круглосуточное наблюдение за морской поверхностью. Алгоритм действий прост: наблюдение, обнаружение, уничтожение. Также экипажу надо быть готовым к маневрированию, чтобы уйти от удара. Для уничтожения таких дронов, конечно, будут задействованы пушки и пулеметы.

По словам эксперта, для уничтожения таких катеров следует задействовать скорострельные автоматические орудия АК-630, которые раньше были ориентированы для борьбы с крылатыми ракетами. Кроме того, корабли могут быть усилены крупнокалиберными пулеметами. А в бухтах и на базах необходимо организовывать береговую охрану, ставить защитные боны.

— Кораблям ВМФ важно работать совместно с авиацией, которая уже доказала свою эффективность при обнаружении и уничтожении морских дронов. Наши истребители при помощи РЛС, как оказалось, такие катера хорошо видят. Уже задействуют в борьбе с ними вертолеты Ми-8 и Ка-29, которые тоже доказали свою эффективность,— подытожил Дмитрий Болтенков.

Вертолет Ка-29 Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Справка «Известий» С начала специальной военной операции Украина десятки раз атаковала корабли Черноморского флота с помощью морских дронов. 29 октября 2022 года в Севастополе огнем корабельного вооружения были уничтожены семь вражеских морских беспилотников. Незначительное повреждение получил тральщик «Иван Голубец». 22 марта нынешнего года старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко из стрелкового оружия уничтожили три морских дрона, атаковавшие корабли в Севастополе. В ночь на 24 апреля на внешнем рейде были уничтожены еще три робота-камикадзе. 24 мая разведывательный корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отправил на дно три беспилотных катера. 11 июня в этом же морском районе шесть украинских дронов были уничтожены огнем из штатного вооружения другого корабля ВМФ РФ. 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате была повреждена его автомобильная часть, погибли три человека, в том числе ребенок. 1 августа ВМС Украины попытались провести атаку с применением трех безэкипажных катеров на гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Корабли Черноморского флота их уничтожили. В ночь на 2 августа российский военный корабль ликвидировал еще один дрон. А в ночь на 4 августа два безэкипажных катера, атаковавшие Новороссийск, были уничтожены огнем российских кораблей. Позднее в этот же день появились видео накренившегося большого десантного корабля «Оленегорский горняк». 17 августа ВМС Украины пытались атаковать корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. Сторожевик «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» огнем из бортового вооружения ликвидировали камикадзе. 14 сентября ракетный корабль «Самум» уничтожил один безэкипажный катер, а патрульный корабль «Сергей Котов» поразил пять. 10 ноября четыре надводных дрона пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 «Серна». При отражении атаки погиб командир — мичман Денис Никитин.

Перспективные разработки

ВФУ располагают безэкипажными катерами нескольких типов. Известно, что управляются украинские дроны через спутниковую коммуникационную систему Илона Маска Starlink.

Морские дроны-камикадзе «Микола-3» представляют собой 5,5-метровую лодку с автономностью хода до 60 часов и максимальной скоростью 45 узлов. На борту такой аппарат может нести до 200 кг взрывчатки.

Безэкипажный катер MAGURA V5 имеет дальность действия 450 морских миль, максимальную скорость — до 45 узлов, может брать до 320 кг полезной нагрузки. Катер может управляться по радиосвязи с воздушного ретранслятора или по спутниковой связи.

США активно используют аппараты MANTAS T-серии — это многоцелевые безэкипажные надводные дроны разработки компании Maritime Tactical Systems (MARTАC). Они предназначены для выполнения боевых задач ВМС США, в том числе могут использоваться как дроны-камикадзе.

Безэкипажный дрон MANTAS Источник изображения: Фото: U.S. Naval Institute

В России также активно разрабатываются безэкипажные катера. Сейчас в зоне специальной военной операции испытывается дрон, созданный на Кингисеппском машиностроительном заводе. Управляющий директор предприятия Михаил Даниленко ранее сообщил «Известиям», что протестируют аппараты в боевых условиях силы специальных операций.

Катер может поражать как морские цели, так и объекты у уреза воды, например береговые базы противника или портовые сооружения. Габариты, небольшая осадка и малозаметность позволяют применять их в русле Днепра. Катер может нести боевую нагрузку до 600 кг, дальность его применения — до 120 морских миль, скорость — до 45 узлов.

Андрей Краснобаев

Богдан Степовой

Роман Крецул