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РИА Новости

Российские войска применили акустический комплекс против ВСУ

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Артиллерист ВС России в зоне проведения специальной военной операции
Артиллерист ВС России в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

ВС России применили против ВСУ комплекс "Языковед" на Херсонском направлении

ГЕНИЧЕСК, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные на Херсонском направлении в рамках психологического воздействия применили против ВСУ специальный акустический комплекс "Языковед", сообщил РИА Новости командир подразделения группировки войск "Днепр".

"Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля "Тигр". Предназначен для проведения звуковещания, радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника",— сказал он.

По словам собеседника агентства, "Тигры" выдвигаются на передовую, включают "Языковед" и осуществляют в красной зоне украинских войск вещание с призывами сдаться в плен.

"Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого и левого берега Днепра", — отметил командир.

Как рассказал РИА Новости украинский военнопленный из 38-й бригады морской пехоты Руслан Нестерюк , окончательное решение сдаться он принял именно после того, как услышал аудиообращение российской армии.

"22-го (ноября. — Прим. ред.) мы получили с товарищем приказ выдвинуться на левый берег. Выдвинулись, заняли свою позицию. Вокруг было слышно, в громкоговоритель говорили, предлагали сдаваться… Когда я увидел (российских. — Прим. ред.) штурмовиков, решил сдаться", — поделился он.

Российские военные отмечают, что в последнее время поток украинских военнопленных вырос. Они связывают это с иссяканием мобилизационного ресурса киевского режима.

"И на русском, и на украинском языке вещание проводится… Не знаю, пока таких приказов не поступало — вещать на английском языке, хотя мы можем. Специалисты есть", — подчеркнул оператор спецкомплекса.

Бойцы группировки войск "Днепр" неоднократно отмечали присутствие на стороне войск киевского режима значительного количества иностранных наемников.

Как писал журнал Military Watch, в ВСУ стали чаще дезертировать из-за провалов на фронте. По данным Генпрокуратуры Украины, всего за девять месяцев этого года из армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940.

В начале ноября украинский главком Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на передовой и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". При этом он отметил, что в соответствии с натовскими учебниками ВСУ должно было хватить четырех месяцев, чтобы дойти до Крыма.

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