Войти
Lenta.ru

В США удивились новому российскому оружию

254
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Военный эксперт из США Гай Маккардл прокомментировал способности российских мини-дронов. Об этом он высказался в беседе с Newsweek.

«Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. По идее, запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности», — подчеркнул специалист.

Маккардл признался, что когда впервые прочитал российские материалы о мини-дронах, они напомнили ему «Звездные войны». Однако позже он изменил свое мнение, когда узнал о разработке в США похожего проекта. Поэтому эксперт назвал заявления России правдоподобными.

В статье подчеркивается, что Москва извлекла уроки из опыта противника и активно разрабатывает, а также наращивает производство собственных беспилотников.

Ранее сообщалось, что для Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту. Когда мини-БПЛА поступят на вооружение, не уточняется.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.01.2023
Алжир стремительно вооружается
05.06.2020
Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»
23.09.2019
Дальше, быстрее, эффективнее и точнее
22.09.2015
Самолеты сделают невидимыми глазу
25.05.2015
В двух шагах от военного паритета
29.03.2012
Удар в автоматическом режиме
10.10.2011
"Гаарец": Южная Корея угрожает разорвать военные контракты с Израилем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад