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ТАСС

США планируют доставить индийского астронавта на МКС к концу 2024 года

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Директор NASA Билл Нельсон
Директор NASA Билл Нельсон.
Источник изображения: © Graeme Jennings/Pool via AP

Глава NASA Билл Нельсон отметил, что кандидатуру астронавта должна назвать индийская сторона

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено подготовить индийского астронавта с тем, чтобы доставить его на Международную космическую станцию (МКС) до конца следующего года. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон, который находится с визитом в Индии.

"NASA поможет подготовить индийского астронавта к полету на МКС к концу 2024 года. Эти детали прорабатываются. Об этом объявит Индийская организация космических исследований", - цитирует Нельсона газета Hindustan Times. Он отметил, что кандидатуру астронавта должна назвать индийская сторона.

Ранее глава NASA провел встречу с государственным министром науки и технологий Джитендрой Сингхом, курирующим в индийском правительстве атомную и космическую отрасли. Стороны провели переговоры об углублении партнерства в исследовании космоса, отмечает издание. На встрече Нельсон также заявил, что США готовы помочь в будущем Индии в строительстве собственной космической станции.

Индия и США договорились о совместной миссии астронавтов двух государств на Международную космическую станцию в ходе визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в июне текущего года. 

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