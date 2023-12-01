«Лишат российские войска безопасного убежища»: США официально подтвердили поставку ВСУ ракет ATACMS

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Еще в октябре 2023 года ВСУ впервые применили поставленные США ракетные комплексы большой дальности ATACMS. Теперь в Вашингтоне решили официально подтвердить передачу этого ударного средства.

ATACMS дает Украине возможность наносить дальнобойные удары, лишая российские войска безопасного убежища

- написали в соцсети представители миссии США при НАТО, заявив о передаче этого типа оружия.

ATACMS – это баллистическая ракета тактического назначения, разработанная для применения с тяжелых РСЗО HIMARS и М270 при нанесении ими высокоточных ударов на большие расстояния. Данная ОТР особенно эффективна при нейтрализации узлов снабжения, командных центров и сконцентрированных боевых порядков.

ATACMS оснащена одноступенчатым твердотопливным ракетным двигателем и снаряжена различными вариантами боеголовок. Дальность полета ракеты составляет примерно от 160 до 300 км, в зависимости от модификации. Система наведения обычно использует GPS и ИНС для достижения высокой точности.

На протяжении многих лет ATACMS модернизировалась для повышения ее возможностей. Вносились улучшения в систему наведения, силовую установку и боевую часть.

ВСУ пытаются применять американскую ракету при нанесении ударов как по скоплениям российских войск, так и при поражении гражданской инфраструктуры. Как было и в случае с РСЗО HIMARS, российские средства ПВО постепенно адаптируются к новой угрозе.