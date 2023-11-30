«Обойдется без гребного винта»: Минобороны Франции разрабатывает новый привод для атомной подлодки

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Для эффективного выполнения своих задач атомная подводная лодка должна быть как можно более незаметной. Однако, несмотря на инновации, разработанные в последние десятилетия, субмарина с ядерной силовой установкой все еще издает кавитационный шум, производимый ее гребным винтом. Это позволяет неприятелю определить акустическую сигнатуру подлодки и, следовательно, идентифицировать цель.

Устранить этот кавитационный шум в состоянии только одно техническое решение: обойтись без гребного винта благодаря магнитной гидродинамике (МГД)

- отмечается в издании Opex360.

Как указывается, МГД позволяет использовать электромагнитные силы для приведения в движение кораблей с помощью реакции: силы Лапласа возникают в результате взаимодействия между магнитным полем, создаваемым сверхпроводящими катушками, и электрическими токами, протекающими в морской воде. Таким образом, электрическая энергия, подаваемая бортовыми генераторами, напрямую преобразуется в механическую.

Силовая установка такого типа дает возможность не использовать все движущиеся механические части (такие как гребной винт, вал и прочие) и в итоге позволяет избежать кавитационного шума.

Во времена Холодной войны работы по созданию приводов МГД для кораблей велись в США и в СССР, при этом советские инженеры продвинулись гораздо дальше. С тех пор был сделан целый ряд открытий в области сверхпроводимости, которые изменили правила игры: стало возможным производство сверхпроводящих электромагнитов, способных создавать магнитные поля величиной в несколько тесла.

В 1992 году японская компания Ship Ocean Foundation разработала Yamato 1 – демонстрационный образец подводной лодки с электромагнитным двигателем. При водоизмещении 280 тонн и длине 30 метров она могла двигаться со скоростью 8 узлов благодаря МГД-приводу.

Но дальнейшее развитие данной технологии затруднялось тем, что катушки, необходимые для создания достаточного магнитного поля, все еще были слишком тяжелыми для таких кораблей.

Однако в июне прошлого года DARPA, агентство Пентагона, занимающееся инновациями, возобновило работу в этой области в рамках проекта PUMP, так как новые перспективы открыли смеси редкоземельного оксида бария-меди (REBCO).

Как пояснили в Минобороны Франции, военное ведомство страны занимается аналогичными разработками. Отмечается, что достижения в области сверхпроводимости за последние десять лет позволяют рассмотреть возможность изготовления магнитов больших размеров, которые создают сильное поле (до 20 тесла).