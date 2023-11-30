Войти
Военное обозрение

«Обойдется без гребного винта»: Минобороны Франции разрабатывает новый привод для атомной подлодки

144
0
0
Иллюстративное фото

Для эффективного выполнения своих задач атомная подводная лодка должна быть как можно более незаметной. Однако, несмотря на инновации, разработанные в последние десятилетия, субмарина с ядерной силовой установкой все еще издает кавитационный шум, производимый ее гребным винтом. Это позволяет неприятелю определить акустическую сигнатуру подлодки и, следовательно, идентифицировать цель.

Устранить этот кавитационный шум в состоянии только одно техническое решение: обойтись без гребного винта благодаря магнитной гидродинамике (МГД)

- отмечается в издании Opex360.

Как указывается, МГД позволяет использовать электромагнитные силы для приведения в движение кораблей с помощью реакции: силы Лапласа возникают в результате взаимодействия между магнитным полем, создаваемым сверхпроводящими катушками, и электрическими токами, протекающими в морской воде. Таким образом, электрическая энергия, подаваемая бортовыми генераторами, напрямую преобразуется в механическую.

Силовая установка такого типа дает возможность не использовать все движущиеся механические части (такие как гребной винт, вал и прочие) и в итоге позволяет избежать кавитационного шума.

Во времена Холодной войны работы по созданию приводов МГД для кораблей велись в США и в СССР, при этом советские инженеры продвинулись гораздо дальше. С тех пор был сделан целый ряд открытий в области сверхпроводимости, которые изменили правила игры: стало возможным производство сверхпроводящих электромагнитов, способных создавать магнитные поля величиной в несколько тесла.

В 1992 году японская компания Ship Ocean Foundation разработала Yamato 1 – демонстрационный образец подводной лодки с электромагнитным двигателем. При водоизмещении 280 тонн и длине 30 метров она могла двигаться со скоростью 8 узлов благодаря МГД-приводу.

Но дальнейшее развитие данной технологии затруднялось тем, что катушки, необходимые для создания достаточного магнитного поля, все еще были слишком тяжелыми для таких кораблей.

Однако в июне прошлого года DARPA, агентство Пентагона, занимающееся инновациями, возобновило работу в этой области в рамках проекта PUMP, так как новые перспективы открыли смеси редкоземельного оксида бария-меди (REBCO).

Как пояснили в Минобороны Франции, военное ведомство страны занимается аналогичными разработками. Отмечается, что достижения в области сверхпроводимости за последние десять лет позволяют рассмотреть возможность изготовления магнитов больших размеров, которые создают сильное поле (до 20 тесла).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Компании
DARPA
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
15.05.2023
Роботы на поле боя: перспективы близкие и дальние
23.01.2023
Гиперзвуковой полет: силовые установки
18.11.2020
Отключающий импульс
01.04.2020
Советский спутник ускорил создание микросхем
07.11.2018
Нужны ли ЗРК подплаву?
08.12.2014
Китай начинает догонять Россию и США в разработке гиперзвукового оружия
24.02.2012
Русский ОПК — соль соли земли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 00:23
  • 57010
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 20:04
  • 112
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 15:36
  • 5
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией