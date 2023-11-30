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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования

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Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования.
Источник изображения: belvpo.com

Как стало известно, белорусская военная делегация во главе с начальником Департамента международного военного сотрудничества - помощником Министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества Валерием Ревенко в эти дни с официальным визитом находится в Республике Куба.

Белорусскую военную делегацию принял НГШ РВС Республики Куба генерал армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго. Как отмечается в СМИ, состоялось посещение танковой дивизии и бригады ПВО западного военного округа Кубинской Республики. Так же отмечается, что в ходе встречи в Гаване был согласован проект Соглашения о военном сотрудничестве и План двусторонней деятельности на 2024 год.

Примечательно, что в состав белорусской военной делегации так же вошел начальник РВиА ВС РБ Руслан Чехов.

Вероятно, кроме всего прочего, речь шла и о поставках продукции белорусского ВПК, в том числе и РСЗО "Полонеза" с дальностью 300 км. Ведь в этом есть заинтересованность всех сторон, как кубинской, белорусской, так и российской.

Помимо того, что наш "Полонез" полностью закроет Мексиканский залив для американского флота, дальность стрельбы поставит под угрозу существования американских баз во Флориде. Так, при расположении РСЗО на севере Кубы, под угрозу попадает: три базы береговой охраны США в Майами-Бич, штаб Южного командования минобороны США, корпус морской пехоты США, а так же объекты тыла.

Таким образом, отечественный "Полонез" сможет сыграть не только ключевую роль в рамках стратегического сдерживания, но и поставить под угрозу американскую космическую программу при очередной "небольшой" модернизации ракет.

Николай Крылов

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Куба
Мексика
США
Компании
Минoбороны РФ
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