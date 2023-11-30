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Техкульт

Ликвидация МКС без участия России обойдется NASA в миллиард долларов

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МКС

Время жизни Международной космической станции подходит к концу, и в NASA чрезвычайно озабочены вопросом, как максимально безопасно вывести ее из эксплуатации. Предполагается, что спуск МКС с орбиты произойдет в начале 2030 годов. Согласно последним расчетам, эта задача выполнима, но будет стоить не менее $1 миллиарда. Есть мнение, что эта сумма является сильно завышенной в силу отказа американского аэрокосмического агентства от использования российских космических кораблей.

Вообще, есть два подхода к проблеме вывода МКС из эксплуатации. Первый вполне безопасен и предполагает направление станции по такой траектории, что при сгорании в плотных слоях атмосферы оставшиеся обломки упадут вдали от городов. Другой подход заключается в том, чтобы позволить МКС войти в атмосферу бесконтрольно. Этот способ, безусловно, дешевле, но несет в себе немалую опасность. Крупные обломки могут упасть на города и причинить вред людям. Задача безопасной утилизации МКС вполне осуществима, но требует не только точных расчетов, но и применения специального аппарата, обладающего достаточной мощностью, чтобы вывести станцию в точку спуска. Такой аппарат еще только предстоит сконструировать, хотя с этой задачей легко справились бы российские корабли «Прогресс». Однако на фоне радикально осложнившейся политической ситуации они вообще не рассматриваются к участию в проекте.

Александр Козырев

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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