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Военное обозрение

Британская разведка: Россия увеличивает применение кассетных бомб РБК-500

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно последней информации, опубликованной Минобороны Британии, российская боевая авиация все чаще использует РБК-500 – кассетную бомбу весом в полтонны – нанося удары по позициям украинских войск.

РБК-500 известна своей способностью выпускать от 100 до 350 суббоеприпасов, каждый из которых наносит значительный ущерб. Эти суббоеприпасы либо разлетаются на сотни высокоскоростных осколков, пригодных для нанесения массового ущерба, либо выпускают один крупный противотанковый снаряд, нацеленный на бронированные объекты неприятеля.

Как поясняет британская разведка, данные бомбы активно используются в зонах наиболее напряженных боев, особенно на Угледарском фронте и вблизи Авдеевки в Донецкой области. Кроме того, имеются признаки того, что Россия начала интеграцию РБК-500 с комплексом управляемого вооружения УМПК. Это позволяет самолету-носителю сбросить бомбу с безопасного расстояния.

При использовании УМПК РБК-500 теряют в точности. Однако само количество суббоеприпасов в каждой бомбе обеспечивает широкую зону поражения, охватывающую несколько сотен метров, тем самым повышая вероятность нанесения ущерба намеченным целям

- говорится в издании World Defence News.

Также отмечается, что российская оборонка разработала кассетную бомбу нового типа РБК-500У. Она имеет гладкий тонкий корпус и отличается большой универсальностью, так как способна нести различные типы суббоеприпасов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
РБК-500
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