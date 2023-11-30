ВСУ впервые потеряли Leopard 1A5. Танк участвовал в боях всего две недели

Forbes: ВСУ впервые потеряли танк Leopard 1A5 после двух недель применения в бою

Украинские военные впервые потеряли в бою немецкий танк Leopard 1A5, пишет Forbes. Машина выехала на открытую местность днем и была поражена артиллерийским огнем, который российские военные корректировали с коптера. Танк продержался на поле боя всего пару недель. Leopard 1A5 - наименее защищенный и снятый с производства в Германии еще в 1980-х годах. ВСУ применяют и более современную модификацию - Leopard 2.

Украинские военные впервые потеряли в бою немецкий танк Leopard 1A5 - наименее защищенный и снятый с производства еще в 1980-х годах. Об этом сообщил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Автор обратил внимание на видео, снятое с беспилотника, на котором запечатлено, как танк сначала движется вдоль лесополосы, затем - по полю. Танк стреляет, затем по какой-то причине останавливается (возможно, в результате наезда на мину), рядом с ним ложатся артиллерийские снаряды.

На одном из фрагментов видео видно, как от танка убегает экипаж. Leopard 1A5 остается стоять в поле с открытыми люками, его корпус кажется неповрежденным (поэтому машину, вероятно, можно отремонтировать). Судя по сообщениям в Telegram-каналах, танк применялся в районе Купянска и Сватово.

«Украинский экипаж танка Leopard 1A5 DK очень глупо теряет свой танк, просто выехав в чистое поле и начав стрелять. Наши вели машину с коптера с самого начала, после чего вдарили из противотанковых средств. Поврежденный танк оставлен», - пишут авторы канала «Повернутые на Z войне».

«Танк подловили и накрыли точным огнем артиллерии. Экипаж бросил машину»,

описывает случившееся канал «Военный осведомитель».

В своем материале Дэвид Экс выразил недоумение тем, что танк двигался по открытому полю средь бела дня.

«Чтобы выжить на высокотехнологичном поле боя, экипаж Leopard 1A5 должен оставаться в укрытии, вести огонь из своего основного 105-миллиметрового орудия на большом расстоянии - две мили (более 3 км) или более - и, когда он меняет позицию, делать это осторожно и желательно ночью», - написал Экс.

По мнению журналиста, такой ситуации - артиллерийского огня при наводке с дрона - нужно избегать.

«Трудно сказать, почему экипаж Leopard 1A5 поставил себя в такое положение, что подвергся обстрелу, не понимая полностью обстоятельств. Но потеря (танка) должна, по крайней мере, выявить слабые стороны Leopard 1A5 и подчеркнуть сильные», - считает он.

Один из двухсот

Обозреватель Forbes обращает внимание, что первый Leopard 1A5 был потерян ВСУ всего через пару недель после начала их использования в боях.

По мнению журналиста, это наименее защищенный танк, применяемый Украиной. Его, впрочем, нельзя путать с Leopard 2, также поставляемым на Украину.

«Leopard 1 создавался в 1950-е, Leopard 2 - в 1970-е. Leopard 1 - это танк второго послевоенного поколения. Он отличается приоритетом подвижности. Отличает их также бронирование: Leopard 2 имеет лобовое комбинированное бронирование, а у Leopard 1 оно однородное. Против современных противотанковых боеприпасов стойкость у Leopard 1 и других танков того поколения значительно ниже. Огневая мощь тоже ниже, там 105-милиметровая пушка, которая для борьбы с современными танками не подходит», - объяснял «Ленте.ру» научный сотрудник Центра американских исследований ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.

В другой своей публикации Дэвид Экс даже называет первый Leopard «винтажным». Толщина лобового бронирования у него лишь 70 мм (у Leopard 2 - минимум 550 мм). Экс обратил внимание, что танк применяется без дополнительной брони, клетки для защиты от беспилотников и реактивной брони для поражения подлетающих ракет и снарядов.

«Чтобы не потерять много танков слишком быстро, 44-я бригада (подразделение ВСУ, применяющее танки Leopard 1A5. - Прим. ред.) и другие украинские операторы Leopard 1A5 должны вести бой из укрытия и передвигаться по пересеченной местности или, что еще лучше, под покровом темноты», - рекомендует Дэвид Экс.

Ожидается, что всего Украина получит около двухсот танков Leopard 1A5.

Уничтожение вторых «Леопардов»

Минобороны РФ неоднократно отчитывалось об уничтожении танков Leopard 2. В частности, в июле министр обороны России Сергей Шойгу сообщал об уничтожении 16 таких машин.

«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

30 октября Шойгу сообщал, что с 4 июня, когда началось контрнаступление, ВСУ потеряли около 600 танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса.

Алексей Пермяков