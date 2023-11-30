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ТАСС

В НАТО заявили, что у Залужного есть план, но он трудно реализуем

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Валерий Залужный
Валерий Залужный.
Источник изображения: topwar.ru

По словам генерала альянса, украинские войска "продвигаются недостаточно быстро", а оценка главкома ВСУ ситуации точная

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный разработал план действий, но его сложно реализовать даже с поддержкой западных партнеров. Об этом заявил украинским СМИ в Брюсселе один из генералов НАТО.

"Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план. Но воплощение этого плана - чрезвычайно сложная задача даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине", - приводит слова генерала издание "Страна".

Он также признал, что украинские войска "продвигаются недостаточно быстро", а оценка Залужным ситуации точная.

В последнее время многие украинские и западные СМИ стали писать о возможном конфликте Залужного с президентом страны Владимиром Зеленским. Поводом стали статья и интервью главкома в журнале The Economist, где он рассуждал о тупике в украинском конфликте. В администрации Зеленского выразили недовольство в связи с выходом этих материалов, а сам президент заявил, что не согласен с мнением главкома.

Как отметил экс-премьер Украины Николай Азаров, сам факт публикации нашумевшей статьи без разрешения администрации президента и согласования тезисов является нонсенсом с точки зрения нормального функционирования государственного аппарата и говорит о том, что Залужный считает себя самостоятельной политической фигурой.

Когда ажиотаж по поводу этих публикаций пошел на спад, возникла новая тема - "плана Залужного". Зампредседателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявляла, что Залужный должен уйти в отставку, поскольку у него отсутствует план боевых действий на 2024 год. Об "отсутствии плана" у военного руководства позже заявил и глава фракции "Слуг народа" в Раде Давид Арахамия. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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