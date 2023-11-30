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ЦАМТО

Elbit Systems поставит системы самообороны DIRCM для самолетов A-330 MRTT ВВС Канады

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Изображение самолёта-заправщика Airbus A330 MRTT (CC-330 Husky) в окраске ВВС Канады
Изображение самолёта-заправщика Airbus A330 MRTT (CC-330 Husky) в окраске ВВС Канады.
Источник изображения: Airbus

ЦАМТО, 29 ноября. Компания Elbit Systems Ltd. 27 ноября объявила о подписании с Airbus Defence and Space контракта на поставку систем противодействия ИК системам наведения DIRCM и систем предупреждения о ракетной атаке для оснащения многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 (MRTT) ВВС Канады.

Стоимость продажи не раскрывается. Контракт будет выполняться в течение пяти лет. Предположительно, ВВС Канады получат системы J-Music (Multi-Spectral Infrared Countermeasures), которые уже устанавливались на самолеты A330 MRTT стран НАТО, а также ВВС ОАЭ.

Как сообщал ЦАМТО, мультиспектральные системы J-Music обеспечивают всестороннюю защиту самолетов A-330 MRTT от современных ракет класса "земля-воздух" с тепловым наведением. На сегодняшний день системы J-MUSIC уже интегрированы, сертифицированы и применяются на борту самолетов A-330 MRTT НАТО.

В состав систем с открытой архитектурой входят системный процессор, блок предупреждения о ракетной атаке, тепловизионная камера для захвата и сопровождения ракеты, волоконный лазер, излучение которого создает помехи ГСН, и компактные скоростные турели, каждая из которых оборудована системой вращающихся зеркал для управления лазерным лучом.

По информации генерального менеджера Elbit Systems ISTAR & EW Орена Сабага, решение Airbus Defense and Space продолжить оснащение самолетов A-330 MRTT системами производства Elbit Systems подтверждает качество решений компании.

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Страны
Канада
ОАЭ
Компании
Airbus
Elbit Systems
Проекты
NATO
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