Ростех создал миниатюрную систему «свой-чужой» для идентификации беспилотников

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на выставке «Электроника России» новый малогабаритный приемо-ответчик для обозначения беспилотников. Изделие работает по принципу «свой-чужой» и в автоматическом режиме маркирует дружественные дроны на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика.

Радиолокационный опознаватель разработан входящим в «Росэлектронику» НПП «Пульсар». Аппаратура работает со станциями, использующими российскую систему опознавания «Пароль». Такие приборы применяются, например, в авиации, чтобы отличать свою технику от техники противника.

Опознаватель отличается небольшим весом – не более 150 г – и низким энергопотреблением в 100 мВ. Это позволяет интегрировать изделие в широкую линейку беспилотников гражданского и специального назначения.

«Сегодня беспилотники активно используются на поле боя, где выступают в роли корректировщиков огня, а также средств наблюдения и огневого поражения. При этом одни и те же модели часто применяются обеими сторонами конфликта, что затрудняет их визуальную идентификацию. Применение таких опознавателей позволит отличать свои дроны от вражеских», – сказал генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой.

НПП «Пульсар» специализируется на создании сверхвысокочастотных, силовых, фотоэлектронных и микроэлектронных приборов. Также предприятие выпускает радиоэлектронную аппаратуру для информационных систем гражданского назначения.