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Ростех

ОНПП «Технология» обеспечит 20% российского рынка комплектующих из композиционных керамических материалов

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Композиционные керамические материалы
Композиционные керамические материалы.
Источник изображения: ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

Специалисты ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех разработали отечественные композиционные керамические материалы для производства изделий и комплектующих с уникальными свойствами. Мощности предприятия смогут обеспечить 20% потребностей российского рынка. Успехи ОНПП «Технология» в сфере импортозамещения были отмечены Национальной премией в области промышленных технологий «Приоритет-2023». Разработка победила в номинации «Импортозамещение», церемония награждения прошла в Москве 28 ноября 2023 года.

Коллективом ученых направления «Керамика» ОНПП «Технология» разработаны композиционные керамические материалы на основе оксидов циркония, алюминия, корундомуллита. Изделия из них обладают высокой термостойкостью, выдерживают нагрев до 2000 °С со скоростью 16-19 °C/мин, химически стойки в расплавах металлов. Керамические материалы полностью созданы из отечественного сырья и используются для выпуска комплектующих, подвергающихся термическому удару: огнеупорных форсунок, сопел для распыления металлических расплавов, дозаторов для непрерывной разливки сталей, тиглей для индукционной плавки металлов и сплавов. Также они применяются для создания расходных деталей в установках газового распыления расплавов металлов, производящих металлические порошки для аддитивного оборудования.

Изделия и комплектующие из отечественного материала позволят предприятиям металлургического профиля обеспечить бесперебойное функционирование оборудования в условиях санкционных мер. Возможности ОНПП «Технология» позволяют производить более пяти тысяч керамических изделий в год.

«Разработка наших ученых защищена девятью патентами на изобретения. Итогом труда научного коллектива является то, что сейчас мы можем обеспечить 20% потребностей российского рынка в керамических изделиях и комплектующих, обладающих уникальными свойствами. Направление «Керамика» в очередной раз подтвердило статус передового, в котором научная деятельность является основой для достижения высоких результатов в производстве. Наши ученые не боятся браться за самые разные задачи. Их достижения получают достойную оценку на самом высоком уровне», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Национальная премия в области промышленных технологий «Приоритет» вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ. За восемь лет в конкурсе участвовали более тысячи российских предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию.

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