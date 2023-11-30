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Названа главная особенность российского ракетного комплекса «Калибр»

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Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр»
Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал о специфике применяемых в зоне специальной военной операции (СВО) крылатых ракет российского производства «Калибр». В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал о главной особенности этого вида вооружения.

«Крылатые ракеты "Калибр" — это наш ответ американским "Томагавкам". Ракета отличается высокой точностью, и ее наведение осуществляется специальной головкой самонаведения, а также используется система ГЛОНАСС. В полете маневрирует, способна обходить различные препятствия, места дислокации систем ПВО», — отметил специалист.

Особенность ракеты в том, что при дальнем поражении цели она делает «горку» и атакует цель уже со скоростью около 3 Махов, что делает невозможным ее поражение

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск ПВО

Ранее Минобороны РФ сообщило, что фрегат Черноморского флота России нанес удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, залповый пуск по объектам военной инфраструктуры ВСУ в Черном море выполнен успешно. Назначенные цели поражены.

До этого российское оборонное ведомство продемонстрировало видеоролик, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и выполняют боевую задачу. На представленных кадрах истребители эффективно боролись с беспилотными летательными аппаратами.

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