На вооружении ВСУ замечен бронеавтомобиль «Козак» с дистанционно управляемым боевым модулем

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В социальных сетях замечены отснятые военнослужащими ВСУ кадры, на которых запечатлен бронеавтомобиль «Козак-2М1» с дистанционно управляемым боевым модулем украинской разработки.

Как указывается в издании Defence24, обычно вооружение, представленное пулеметами, размещается на данной модели в турели с ручным управлением. На новой модификации используемый модуль повышает безопасность стрелка, который уже полностью находится внутри техники.

Боевая станция снаряжена, по всей видимости, пулеметом КПВ калибра 14,5 мм. Он позволяет экипажу поражать не только легкобронированную наземную технику, но и воздушные цели, например, беспилотники.

«Козак-2М» представляет собой семейство многоцелевых бронеавтомобилей 4х4 массой 12 тонн. Как утверждается, кузов имеет защиту 3-го уровня по стандарту STANAG 4569 (от пули 7,62x51 мм с дистанции 30 метров), а днище способно выдержать подрыв 8 кг ВВ.

Машины этого типа были официально приняты на вооружение сухопутных войск в 2019 году, а ранее поступали в Национальную гвардию и прочие силовые службы Украины.

Этот бронеавтомобиль создавался в первую очередь для воздушно-десантных бригад и сил специальных операций

- говорится в прессе.