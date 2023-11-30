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Военное обозрение

Уменьшат распознавание бронемашины: Аргентина устанавливает бортовые обвесы на танках TAM

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Аргентины одобрило контракт с местной компанией Impsa, предусматривающий поставку бортовых обвесов в рамках проекта модернизации танков TAM.

Ожидается, что поставка этих боковых «юбок» значительно уменьшит визуальное распознавание машины, вызванное пылью, исходящей от ходовой части, а также снизит ее тепловую сигнатуру

- говорится в издании Army Recognition.

Соглашение стоимостью $3,1 млн предполагает поставку бортовых экранов в течение четырех лет: 21 комплект в 2023 году, 19 в 2024 году, 19 в 2025 году и последние 12 в 2026 году.

TAM (Tanque Argentino Mediano) – это средний танк, разработанный Аргентиной в 1970-х годах. Машина вооружена 105-мм пушкой, способной стрелять различными боеприпасами, и несколькими пулеметами для обороны в ближней зоне. За прошедшие годы TAM претерпел несколько модернизаций, направленных на повышение боевого потенциала машины, включая улучшения в бронировании, установку новых систем прицеливания и управления огнем.

В начале 2021 года Аргентина и Израиль договорились возобновить проект модернизации TAM, которая должна занять от 5 до 7 лет. Большая роль в усовершенствовании танка отводится местным мощностям.

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Страны
Аргентина
Израиль
Продукция
TAM
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