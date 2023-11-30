В Германии признали: бундесвер не в силах противостоять российской армии

Военный эксперт Меллинг: Европа не в силах противостоять российской армии

Бундесвер сейчас не готов к войне с Россией, заявил в интервью ZDF военный эксперт Кристиан Меллинг. По его словам, Европа в целом находится на очень низком уровне обороноспособности. Для противостояния с Россией у нее нет ни людей, ни техники.

— Вы сказали, что НАТО плохо подготовлена... Что именно вы имели в виду под этим?

— "Плохо подготовлена"... Это значит, что я считаю, что в военном смысле боевая мощь или обороноспособность НАТО должна определяться через ее возможность удержать Россию от вторжения — или, если оно все же случится, остановить ее на границах государств альянса. А к настоящему времени НАТО таких возможностей не имеет. С этим согласны все страны НАТО. В то же время они согласны, что Россия сейчас — самая главная угроза. Это значит, что НАТО хочет в первую очередь помешать России реализовать свои амбиции, но на самом деле в Европе сейчас нет для этого ни людей, ни техники, ни командования, ни штабов, ни кучи разных важных мелочей. Европа сама по себе сейчас находится на очень низком уровне обороноспособности.

— Как лично вы оцениваете — бундесвер вообще готов к развитию событий по такому сценарию?

— Я думаю, что бундесвер к нему готов очень плохо. Они обещали подготовить три дивизии к 2025 году — но их как будто и нет. Во всяком случае, они гораздо менее боеспособны, чем должны были быть по этим заверениям... Первая дивизия — нет, не готова, вторая — скорее всего тоже нет... Германия, можно сказать, не выполняет взятые на себя обязательства, выполнения которых от нее все-таки ждут союзники.

И это касается не только дивизий — Германия видит себя ключевой точкой, логистическим узлом, однако наша инфраструктура в настоящее время находится не в том состоянии, чтобы мы могли обеспечить безопасность войск во время каких-либо массовых передвижений.

И третье, оно отстоит далеко от проблем вооруженных сил, но я считаю, что это важно. Это вопрос о том, возьмет ли население стран – членов альянса на себя часть обязательств по обороне территории НАТО и согласится ли со всеми изменениями, которые нужны будут для того, чтобы это оборона была возможной.

Вопрос в том, сможем ли мы изменить нашу повседневную жизнь. Потому что мы говорим: "Хорошо, все эти изменения того стоят, хотя мы и не можем быть уверены, что Россия нападет на НАТО. У нас нет хрустального шара предсказателя, в котором можно увидеть, как оно точно будет".