Армии Польши передана первая пусковая установка гибрида HIMARS и M270

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Вооруженные силы Польши получили первую пусковую установку гибрида РСЗО HIMARS и M270 под названием HOMAR-K. По сути, HOMAR-K представляет собой адаптацию южнокорейской РСЗО K239 Chunmoo, установленной на шасси польского грузовика Jelcz 8x8.

Заявляется, что эта установка способна применять широкую номенклатуру разнокалиберных боеприпасов как и ракеты от своего американского аналога, так и высокоточные, являющиеся аналогом GMLRS и неуправляемые боеприпасы собственной разработки и новейшие баллистические ракеты Ure/KTSSM-II (аналог ATACMS).

Всего польские власти заказали 218 единиц РСЗО HOMAR-K в Южной Корее и 486 единиц РСЗО HIMARS в США, продажа которых получила соответствующее одобрение в американском конгрессе. При этом заявляется, что эти вооружения предназначены для укрепления восточного фланга НАТО.

Кроме того, сообщается, что минобороны Польши намеревается создать на территории страны "академии HIMARS" по образцу уже имеющейся "академии Abrams", где помимо обучения артиллеристов, будет обеспечиваться логистика и сервисное обслуживание систем РСЗО. Кроме польских военнослужащих там будут обучаться представители армий других западных стран.

В настоящее время обучение в США эксплуатации и обслуживанию установок РСЗО этого типа уже прошли несколько десятков польских военных. На третий квартал следующего года в Польше запланировано проведение учебных стрельб с использованием американских систем РСЗО HIMARS.