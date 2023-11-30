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"Заноза в боку". Украина подвергла проверке единство НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Yves Herman

TEC: вопрос помощи Украине все больше раскалывает НАТО

Поддержка Украины поставила под вопрос единство НАТО, пишет The European Conservative. Киев продолжает упрямиться и надеяться на победу, а между тем все больше членов альянса хотят отстраниться от происходящего.

Члены альянса начинают уставать от бесконечного конфликта

По обе стороны Атлантики энтузиазм в отношении дальнейшей военной поддержки Украины снижается, и для ее обсуждения во вторник и среду в Брюсселе состоятся встречи министров иностранных дел НАТО.

Накануне генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил следующее: “Наша обязанность — обеспечить Украину необходимым ей оружием. Нам просто надо держаться выбранного курса, это в интересах нашей собственной безопасности”.

Пошел уже 22-й месяц вооруженного конфликта, но за осень линия фронта практически не сдвинулась, из-за чего все больше стран задаются вопросом о необходимости продолжать боевых действий.

Несмотря на разговоры о возможных мирных переговорах, Украина не намерена поддаваться давлению и клянется продолжать борьбу за присоединившиеся к России территории, включая Крым.

Против поставок оружия выступают как минимум два европейских государства-члена НАТО в лице Венгрии и Словакии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Péter Szijjártó) написал в соцсетях перед нынешней встречей, что НАТО “должна сделать все возможное, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией, а также превращения в сторону конфликта”. Его словацкий коллега Юрай Бланар (Juraj Blanár), в свою очередь, считает невозможным решение украинского кризиса военным путем.

Однако против плана Евросоюза о ежегодных пятимиллиардных тратах на Украину в следующие четыре года высказываются и более крупные страны, такие как Германия. Еще одной занозой в боку Киева могут стать Нидерланды после победы на недавно прошедших выборах националистической суверенной Партии свободы (Partij voor de Vrijheid, PVV). Ее лидер Герт Вилдерс призвал не позволять голландским гражданам страдать из-за конфликта, который их не касается.

А в США консервативное трампистское крыло Республиканской партии не дает конгрессу проголосовать за предложенный президентом Байденом пакет военной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Киев опасается, что победа Дональда Трампа на грядущих выборах может привести к тому, что Вашингтон выберет более изоляционистский внешнеполитический курс.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что министры НАТО решительно подтвердят намерение поддерживать Киев в условиях боевых действий с Россией. С начала конфликта Соединенные Штаты выделили Украине в общей сложности 40 миллиардов долларов помощи в области безопасности.

Среди других тем на встречах в Брюсселе обсудят войну Израиля с ХАМАС, незаконную миграцию, которая угрожает границам стран-членов НАТО, и затягивание Турцией процесса ратификации членства в альянсе Швеции.

Автор статьи: Золтан Коттас (Zoltán Kottász) — журналист брюссельской газеты European Conservative. Много лет работал журналистом и редактором венгерской ежедневной газеты Magyar Nemzet. Занимается в основном вопросами европейской политики.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Венгрия
Германия
Израиль
Нидерланды
Россия
Словакия
США
Турция
Украина
Швеция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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