Столтенберг исключил фундаментальные изменения на поле боя из-за поставок Киеву F-16

Генсек НАТО отметил, что сроки поставок самолетов остаются неизвестны

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Поставки Украине F-16 - это "не серебряная пуля", которая позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя, сроки их поставок неизвестны и зависят от сроков подготовки пилотов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД. Он призвал "готовиться к долгим и трудным боям".

"Поставки F-16 позволят нанести потери российской армии, а также они позволят усилить украинскую систему ПВО. Однако мы должны осознать, что это не серебряная пуля, которая сама по себе решит все проблемы позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя, - заявил Столтенберг. - Это можно сделать только с помощью различных сил и возможностей, которые синхронно используются вместе. Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских".

Он не дал ответа о сроках поставки самолетов Украине, подчеркнув, что "самолеты есть", но все будет зависеть от сроков обучения пилотов.

Столтенберг приветствовал создание в Румынии учебного центра для украинских пилотов, от успехов подготовки которых, по его словам, будут зависеть поставки самолетов, которые "уже готовы поставить Норвегия, Дания и Нидерланды.

Генсек НАТО признал, что в этом году Украина не смогла добиться никакого продвижения на фронте, но назвал "успехом Киева" удары по тыловым районам крылатыми ракетами, которые предоставили страны альянса.

Столтенберг также призвал "не недооценивать Россию", которая, несмотря на санкции значительно расширила свое военное производство и создала "значительные ракетные запасы в преддверии зимы", что, по его мнению, требует от стран НАТО продолжать оказывать Украине поддержку в сфере ПВО.