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Военное обозрение

Тайвань модернизует танки M60A3, увеличивая бронирование

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружении армии Тайваня находится 460 танков M60A3 американского происхождения.

Машины используют двигатель AVDS-1790-2C мощностью 750 л.с., но у него исчерпаны возможности для выдачи дополнительного питания, в связи с чем танки не могут получить дополнительное бронирование для улучшения их боевых характеристик

- указывается в тайваньском издании Liberty Times.

Ранее Минобороны намеревалось заменить силовую установку и заказать свыше 400 двигателей. Однако, как пояснили в командовании, Соединенные Штаты предложили новый вариант замены агрегата, что позволит увеличить мощность на 300 л.с. В соответствии с новым планом американский завод-изготовитель перезапустит производственную линию и поставит более 400 двигателей по 2028 год.

Для тайваньских танков будет выпускаться силовая установка AVDS-1790-8CR с мощностью 1050 л.с., которой оснащены тяжелые БРЭМ M88A2.

На американском заводе считают, что переход на новый двигатель позволит увеличить массу брони на танке, улучшит его проходимость по бездорожью и повысит эффективность огня во время движения

- говорится в издании.

Таким образом, все танки M60A3, находящиеся на вооружении Тайваня, пройдут указанную модернизацию. Первоначальный заказ составляет 400 единиц техники с опционом на еще 60 машин.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
М-60
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