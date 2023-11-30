Тайвань модернизует танки M60A3, увеличивая бронирование

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На вооружении армии Тайваня находится 460 танков M60A3 американского происхождения.
- указывается в тайваньском издании Liberty Times.
Ранее Минобороны намеревалось заменить силовую установку и заказать свыше 400 двигателей. Однако, как пояснили в командовании, Соединенные Штаты предложили новый вариант замены агрегата, что позволит увеличить мощность на 300 л.с. В соответствии с новым планом американский завод-изготовитель перезапустит производственную линию и поставит более 400 двигателей по 2028 год.
Для тайваньских танков будет выпускаться силовая установка AVDS-1790-8CR с мощностью 1050 л.с., которой оснащены тяжелые БРЭМ M88A2.
- говорится в издании.
Таким образом, все танки M60A3, находящиеся на вооружении Тайваня, пройдут указанную модернизацию. Первоначальный заказ составляет 400 единиц техники с опционом на еще 60 машин.