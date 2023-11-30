Под Владимиром планируют установить крест из спрессованной техники НАТО в 2024 году

Высота памятника составит 2 022 мм, что символизирует год начала СВО

ТАСС, 29 ноября. Памятник героям специальной военной операции (СВО) в виде креста из спрессованной техники НАТО планируют установить в селе Святково Кольчугинского района Владимирской области в 2024 году. Его высота составит 2 022 мм, что символизирует год начала СВО, сообщил ТАСС старший проекта "Святково" Виталий Семенов.

"Крест должен быть из спрессованной техники НАТО, ее много сейчас доставляют в Москву, а в Кольчугино, местном райцентре, есть завод цветных металлов с нужной техникой. Мы приложим все силы, чтобы проект был осуществлен летом 2024 года. Проект небольшой, но такого креста еще нет в России", - сказал инициатор проекта.

По его словам, высота памятника составит 2 022 мм, что символизирует год начала СВО.

Крест будет установлен в урочище Святково Кольчугинского района, где сейчас восстанавливается Крестовоздвиженская церковь XIX века, которая должна стать первой в России народной часовней-мемориалом в честь героев СВО. Проект поддержал губернатор Владимирской области, планируется, что установку креста профинансируют из регионального бюджета.

Святковское движение России занимается восстановлением разрушенных церквей, усадеб и памятников, которые не имеют перспектив восстановления.