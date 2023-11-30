Медведчук: все меньше политиков в ЕС готовы поддерживать курс Украины на войну с РФ

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что подобная политика является проигрышной для самой Европы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число политиков в ЕС, которые не готовы поддерживать курс Украины на войну с Россией, являющийся проигрышным для самой Европы, растет. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Среди европарламентариев в Брюсселе уже сейчас ассоциировать себя с заведомо провальным курсом на войну желающих все меньше", - написал он в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру". И, по его словам, "число таких здравомыслящих евродепутатов постоянно растет". "Кто-то и прежде активно поддерживал наши усилия по реализации Минских соглашений, а кто-то, наконец, понял гибельность нынешнего курса для самой Европы, отброшенной в своем экономическом развитии на десятилетия назад", - отметил политик.

Особенно важно, по его мнению, что эти политики представляют именно те силы, которые набирают популярность по всему ЕС и даже, как показал недавний пример Словакии и Нидерландов, получают от избирателей мандат на управление своими странами. "Можно не сомневаться, что соответствующие перемены будут только нарастать, поскольку это соответствует вектору исторического развития", - считает он.

Комментируя одну из секций конференции Европарламента, прошедшую 28 ноября в Брюсселе, Медведчук назвал ее "русофобским сборищем", которое имело исключительно "имиджевые цели" - поддержать решение о начале переговоров Украины с ЕС. Однако, по его словам, "эти жалкие попытки наиболее ярых европейских русофобов создать для режима [президента Украины Владимира] Зеленского хоть какие-то позитивные информационные поводы вызывают брезгливость".

При этом, как отмечает Медведчук, речь идет в этом случае исключительно о моральной поддержке Украины, поскольку деньгами и оружием европейские соратники не слишком помогли. "Зато среди участников конференции почти поголовно хорошо известные русофобской политикой деятели", - отметил он. Медведчук обратил внимание на то, что в их числе бывший посол США в Киеве Джон Хербст, "под присмотром и чутким руководством" которого был устроен еще первый "майдан" в 2004 году, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, который никак не помог и не был заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе.

На конференции, по словам Медведчука, собрались те,"кто не любил Москву, когда, как принято говорить, это еще не было трендом". "Остальные европейские политики подобный шабаш решили проигнорировать", - подчеркнул он.