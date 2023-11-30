Морской тральщик "Лев Чернавин" приступил к завершающему этапу государственных испытаний

Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 с заводским номером 528. Санкт-Петербург, 14.04.2023.

ЦАМТО, 29 ноября. Новейший морской тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе для Балтийского флота, приступил к завершающему этапу государственных испытаний в морских полигонах БФ.

По решению главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова "Лев Чернавин" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы.

Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем тральщика и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения, навигационных и радиотехнических средств.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-Морского Флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Справочно:

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе 24 июля 2020 года, спущен на воду 14 апреля 2023 года.

Тральщик получил имя Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.

"Лев Чернавин" является восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ, и последним, строящемся в рамках первой серии.

Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют корпус из монолитного стеклопластика, водоизмещение составляет около 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, экипаж – 44 человека, сообщает пресс-служба Западного военного округа.