Войти
ЦАМТО

Морской тральщик "Лев Чернавин" приступил к завершающему этапу государственных испытаний

135
0
0
Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 с заводским номером 528. Санкт-Петербург, 14.04.2023
Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 с заводским номером 528. Санкт-Петербург, 14.04.2023.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 29 ноября. Новейший морской тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе для Балтийского флота, приступил к завершающему этапу государственных испытаний в морских полигонах БФ.

По решению главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова "Лев Чернавин" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы.

Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем тральщика и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения, навигационных и радиотехнических средств.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-Морского Флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Справочно:

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе 24 июля 2020 года, спущен на воду 14 апреля 2023 года.

Тральщик получил имя Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.

"Лев Чернавин" является восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ, и последним, строящемся в рамках первой серии.

Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют корпус из монолитного стеклопластика, водоизмещение составляет около 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, экипаж – 44 человека, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
Проекты
2020-й год
БФ
пр. 12700
СФ
Похожие новости
13.06.2022
Заложен тральщик «Полярный» проекта 12700
13.09.2021
Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700
07.09.2020
Водная турбулентность: флот меняет приоритеты закупки кораблей
27.07.2020
Заложен тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 00:23
  • 57010
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 20:04
  • 112
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 15:36
  • 5
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией