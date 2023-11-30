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ЦАМТО

Австралия передала Самоа патрульный катер класса "Гардиан"

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 29 ноября. Минобороны Австралии объявило о состоявшейся 22 ноября церемонии передачи нового патрульного катера класса "Гардиан" представителям правительства Самоа.

Катер "Нафануа III" стал 18-ым судном, поставленным в рамках реализуемого правительством Австралии проекта замены патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров "Гардиан" в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Контракт включал опционы, первый из которых на поставку двух дополнительных катеров был реализован в апреле 2018 года. В ноябре 2022 года правительство Австралии заключило с Austal Limited контракт на поставку еще одного патрульного катера класса "Гардиан". Он будет поставлен заказчику в сентябре 2024 года.

Таким образом, общее количество катеров, которые будут построены Austal, возросло до 22 ед., а стоимость проекта превысила 350 млн. австр. долл.

Катера планируется передать правительствам 12 государств, включая Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Соломоновы Острова, Острова Кука, Кирибати, Маршалловы Острова, Палау, Самоа, Тувалу, Восточный Тимор и Вануату. Согласно графику, программа завершится во второй половине 2024 года.

Новые стальные 39,5-метровые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону, будут способствовать обеспечению безопасности в регионе, борьбе с транснациональной преступностью и защите морских ресурсов.

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Страны
Австpалия
Гвинея
Компании
Austal
Проекты
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