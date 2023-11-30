Войти
РИА Новости

Главком ВМФ: атомный подводный крейсер "Архангельск" спущен на воду

133
0
0
Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов
Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Главком ВМФ Евменов назвал атомные субмарины приоритетом для флота

МОСКВА, 29 ноября/ Радио Sputnik. Атомная подводная составляющая подводных сил – основа для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В среду он принял участие в церемонии спуска на воду атомной подводной лодки "Архангельск" (проект "Ясень-М", – ред.) на "Севмаше" в Северодвинске. Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан первого ранга Александр Гладков по традиции разбил о корпус подлодки бутылку шампанского.

"Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", – цитирует РИА Новости Евменова.

Главком подчеркнул, что атомные подводные лодки этой серии спроектированы конструкторским бюро "Малахит" и являются уникальными новейшими российскими разработками в области морского оружия.

"В проекте применены передовые технические решения. Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги", – отметил Евменов.

По словам гендиректора "Севмаша" Михаила Будниченко, "Архангельск" на воде ждут так называемые достроечные работы. После чего он будет выведен в Белое море на ходовые и государственные испытания.

"В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на "Севмаше", – сказал глава предприятия.

В боевом составе российского флота сейчас уже находятся три субмарины проекта "Ясень-М": АПЛ "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск".

Ранее радио Sputnik рассказало, как в Атлантике чуть не затонула британская атомная подлодка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Похожие новости
17.03.2023
Глава "Севмаша" заявил, что крейсер "Император Александр III" готовится к циклу испытаний
21.12.2021
В состав ВМФ примут ракетоносец "Князь Олег" и многоцелевой "Новосибирск"
25.08.2021
Заложены атомные ракетные подводные крейсера «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин»
23.12.2019
"Севмаш" готовится к передаче ВМФ атомной подлодки "Князь Владимир"
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
11.09.2013
Неудачный запуск «Булавы» и перенос сдачи подлодок
25.07.2013
ПСЗ «Янтарь» выразил благодарность «Севмашу» за сотрудничество при строительстве фрегатов для ВМС Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 00:23
  • 57010
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 20:04
  • 112
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 15:36
  • 5
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией