Главком ВМФ: атомный подводный крейсер "Архангельск" спущен на воду

Главком ВМФ Евменов назвал атомные субмарины приоритетом для флота

МОСКВА, 29 ноября/ Радио Sputnik. Атомная подводная составляющая подводных сил – основа для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В среду он принял участие в церемонии спуска на воду атомной подводной лодки "Архангельск" (проект "Ясень-М", – ред.) на "Севмаше" в Северодвинске. Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан первого ранга Александр Гладков по традиции разбил о корпус подлодки бутылку шампанского.

"Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", – цитирует РИА Новости Евменова.

Главком подчеркнул, что атомные подводные лодки этой серии спроектированы конструкторским бюро "Малахит" и являются уникальными новейшими российскими разработками в области морского оружия.

"В проекте применены передовые технические решения. Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги", – отметил Евменов.

По словам гендиректора "Севмаша" Михаила Будниченко, "Архангельск" на воде ждут так называемые достроечные работы. После чего он будет выведен в Белое море на ходовые и государственные испытания.

"В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на "Севмаше", – сказал глава предприятия.

В боевом составе российского флота сейчас уже находятся три субмарины проекта "Ясень-М": АПЛ "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск".

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