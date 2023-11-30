Главком ВМФ: атомный подводный крейсер "Архангельск" спущен на воду

Главком ВМФ Евменов назвал атомные субмарины приоритетом для флота
МОСКВА, 29 ноября/ Радио Sputnik. Атомная подводная составляющая подводных сил – основа для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
В среду он принял участие в церемонии спуска на воду атомной подводной лодки "Архангельск" (проект "Ясень-М", – ред.) на "Севмаше" в Северодвинске. Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан первого ранга Александр Гладков по традиции разбил о корпус подлодки бутылку шампанского.
Главком подчеркнул, что атомные подводные лодки этой серии спроектированы конструкторским бюро "Малахит" и являются уникальными новейшими российскими разработками в области морского оружия.
По словам гендиректора "Севмаша" Михаила Будниченко, "Архангельск" на воде ждут так называемые достроечные работы. После чего он будет выведен в Белое море на ходовые и государственные испытания.
В боевом составе российского флота сейчас уже находятся три субмарины проекта "Ясень-М": АПЛ "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск".
Ранее радио Sputnik рассказало, как в Атлантике чуть не затонула британская атомная подлодка.