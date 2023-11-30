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Специфика регистрации на официальном сайте

Для игры на реальные деньги геймер должен создать учетную запись. Игрок вводит адрес электронной почты, придумывает надежный пароль, который будет использоваться для последующего входа в аккаунт. В личном кабинете необходимо выбрать валюту и платежную систему для пополнения депозита и вывода выплат.

На портале прикреплена ссылка к мобильной версии сайта, которую можно бесплатно скачать и установить на устройство, работающее на Android или iPhone.

Гарантии безопасности для зарегистрированных участников клуба

Администрация игрового портала гарантирует защиту конфиденциальной информации клиентов за счет использования специальных программ шифрования. Генератор случайных чисел обеспечивает честную игру и рандомное выпадение символов в раунде.

Дополнительная защита аккаунта от взлома достигается подключением двухэтапной аутентификации. Игрок может войти в личный кабинет только после ввода логина, пароля и сгенерированного кода, который приходит на телефон.

В зависимости от выбранной платежной системы для осуществления финансовых операций устанавливается минимальный лимит на вывод выигрыша. Пользователь не имеет права вывести крупную сумму денег, если он не прошел верификацию. Процедура проверки занимает от 24 до 48 часов с момента отправки документов службе безопасности.

Для поддержки участников клуба работает круглосуточный саппорт. Геймеры могут задать операторам любой вопрос, который касается деятельности онлайн казино, в электронном чате или по емейлу.