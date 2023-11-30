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ЦАМТО

На Севмаше выведен из эллинга атомный подводный крейсер "Архангельск"

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Закладная доска К-564 Архангельск
Закладная доска многоцелевой атомной подводной лодки (ПЛАРК) 4-го поколения К-564 "Архангельск".
Источник изображения: http://armoredgun.org/

ЦАМТО, 29 ноября. На Севмаше (входит в ОСК) 29 ноября состоялась торжественная церемония вывода из эллинга многоцелевой АПЛ "Архангельск" проекта "Ясень-М". Мероприятие проведено под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Церемония стала итогом завершения стапельного периода строительства 3-го серийного корабля модернизированного проекта, которым является атомный подводный крейсер "Архангельск".

В торжественной церемонии приняли участие руководство Архангельской области, муниципальных образований "Архангельск" и "Северодвинск", генеральные директора предприятий ОСК – АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, СПМБМ "Малахит" Владимир Дорофеев, руководство ОСК, представители органов власти, промышленности и Военно-морского флота.

Участники мероприятия подчеркнули значимость события – завершен важный этап строительства современного корабля 4-го поколения проекта "Ясень-М". АПЛ этой серии, спроектированные СПМБМ "Малахит", являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. В проекте применены передовые технические решения. "Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги", – отметил Н.Евменов.

"Очень символично, что этому кораблю присвоено наименование в честь города воинской славы Архангельск, население которого внесло большой вклад в развитие морского флота, освоение северных районов России", – сказал Н.Евменов.

"Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей Подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", – подчеркнул Н.Евменов.

Изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации. В строительстве АПЛ задействовано более 400 компаний и организаций со всей России. Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко поблагодарил работников предприятий ОСК – Севмаша и Санкт-петербургского конструкторского бюро "Малахит", а также военных и представителей контрагентских организаций за проделанную работу.

"В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали свою боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу 3 многоцелевых корабля, построенных на Севмаше", – подчеркнул генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко.

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отметил вклад работников северодвинской верфи и СПМБМ "Малахит" в формирование нового облика атомного подводного флота России: "Севмаш – это уникальное предприятие промышленности, располагающее мощным техническим и научным потенциалом, высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами и основными производственными рабочими, обладающими достойным опытом в деле строительства одних из сложнейших систем в мире. "Выражаю уверенность, что корабелы ПО "Севмаш" и дальше будут строить корабли с неизменным качеством и в установленные сроки, преумножая мощь Военно-морского флота", – сказал главком ВМФ.

В ходе церемонии главком ВМФ адмирал Николай Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан 1 ранга Александр Гладков по традиции разбил бутылку шампанского о корпус ракетоносца. После достройки у набережной Севмаша, испытания крейсера обеспечит экипаж корабля, сдаточная команда, Военное представительство 1059, Беломорская Военно-морская база, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

В боевом составе ВМФ РФ к этому моменту уже находятся три многоцелевых АПЛ проекта "Ясень": "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М) и "Новосибирск" (шифр 885М). Все они вооружен ракетами "Оникс" и "Калибр". В скором времени АПЛ этого проекта будут вооружены гиперзвуковыми "Цирконами".

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
ГЗЛА
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