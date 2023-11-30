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ЦАМТО

Израиль блокирует продажу Марокко около 200 ОБТ "Меркава"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 ноября. Израиль блокирует продажу Марокко около 200 основных боевых танков "Меркава" версий Мк.2 и Мк.3 по причине боевых действий в Секторе Газа.

Как сообщает Infodefensa.com, поставка Рабату 200 американских ОБТ "Абрамс" также задерживается из-за конфликта на Украине, где, как напоминает издание, оказались десятки марокканских Т-72, якобы без разрешения марокканских властей (прим.ЦАМТО: после модернизации чешской компанией Excalibur в Марокко вернулось 56 ед. Т-72, а 74 танка были переданы Украине).

Марокко и Израиль договорилось о поставке около 200 ОБТ "Меркава" второго и третьего поколений, произведенных в 1980-х и 1990-х годах, летом прошлого года. Посредником выступал Кипр. Тем не менее, Тель-Авив решил заблокировать поставки танков из-за конфликта, который начался с нападения ХАМАС 7 октября.

Причина отказа в продолжении сделки доподлинно неизвестна. По всей видимости, Тель-Авив не устраивает официальная позиция Рабата в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Палестинская сторона в конфликте также пользуется значительной поддержкой среди марокканского населения.

Подписанное соглашение, по данным специализированного арабского издания Defense Arab, предусматривало поставку Рабату около 200 танков "Меркава" Мк.2 и Мк.3 на сумму 1,2 млрд. долл. Боевые машины, которыми Рабат планировал пополнить свой танковый парк, наряду с танками "Абрамс", заказанными в США, должны были пройти комплексную модернизацию в соответствии с требованиями заказчика.

США на данный момент также не торопятся с поставкой Рабату 200 ОБТ "Абрамс", учитывая ситуацию в Европе. Таким образом, о компенсации Марокко за 74 переданных Украине Т-72, по всей видимости, на время придется забыть.

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Страны
Израиль
Кипр
Марокко
США
Украина
Продукция
Merkava
Т-72
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