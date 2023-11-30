Глава МИД Украины заявил, что ВСУ фактически становятся армией НАТО

Дмитрий Кулеба считает, что Киев имеет сильнейшую и наиболее закаленную в боях армию в Европе

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически становятся армией страны НАТО, переходя на стандарты альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы увеличиваем нашу совместимость с НАТО. Мы во многом становимся де-факто армией НАТО в части наших технических возможностей, управления, подходов и принципов управления армией", - сказал он журналистам перед первым заседанием Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. Кулеба также утверждает, что Киев имеет сильнейшую и наиболее закаленную в боях армию в Европе.

Украина стремится внедрять стандарты альянса в ВСУ с того момента, когда Киев объявил о своем желании однажды стать частью НАТО. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евро-атлантического курса Украины", а в 2015 году в военной доктрине закрепили обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с армиями стран НАТО. В 2023 году Минобороны Украины разработало дорожную карту по языковой подготовке военнослужащих, которая предполагает, что к 2026 году каждый из них будет свободно владеть английским. При этом переход на стандарты альянса проходит избирательно: в частности, издание "Главком" сообщало, что Минобороны по причине экономии выводит на отдельные торги некоторые позиции из каталога заказа продуктов, что фактически означает отказ от системы питания военнослужащих по стандартам НАТО, на которые Киев перешел с 2015 года.

В последнее время планы по внедрению в ВСУ стандартов НАТО снова стали обсуждаться между Украиной и ее западными союзниками. В начале октября газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы украинские войска приняли стандарты НАТО, несмотря на то, что альянс еще не готов к тому, чтобы Киев вступил в НАТО. Как отмечает Politico, стратегия США направлена на то, чтобы Украина сохранила ориентацию на Запад. Одним из методов должно стать продвижение английского языка, который поможет "интеграции украинцев".

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, когда для этого будут выполнены необходимые условия. Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью интернет-изданию Index 28 ноября, что Украина будет принята в Североатлантический альянс, но, когда это может произойти, не уточнил.