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ЦАМТО

Иран подтвердил приобретение российской авиатехники, включая Су-35, Як-130 и Ми-28

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Один из двух первых полученных ВВС Ирана из России учебно-боевых самолетов Як-130 (иранский бортовой номер "7-9701"). Исфахан, сентябрь 2023 года
Один из двух первых полученных ВВС Ирана из России учебно-боевых самолетов Як-130 (иранский бортовой номер "7-9701"). Исфахан, сентябрь 2023 года.
Источник изображения: социальные сети

ЦАМТО, 29 ноября. Россия и Иран достигли договоренностей относительно проектов поставки Тегерану истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.

Об этом в беседе с корр. иранского новостного агентства Tasnim заявил заместитель министра обороны Ирана бригадный генерал Махди Фарахи.

Иранский военный чиновник добавил, что в настоящее время "этот процесс уже идет". По всей видимости, имеется в виду процесс производства, поставки и принятия на вооружение новой техники.

Как известно, Военно-воздушные силы Ирана получили первые два самолета Як-130 в конце августа этого года и уже 2 сентября они были зафиксированы на территории 8-й тактической авиабазы ВВС Ирана в Исфахане. По неофициальной информации, всего планируется закупка 24 Як-130.

Относительно Су-35 напомним, что Россия предлагала Ирану продать 24 истребителя Су-35СЭ, заказанных ранее Египтом. Член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Шахрияр Хейдари 16 января 2023 года сообщил агентству Tasnim, что поставки российских истребителей Су-35, как ожидается, начнутся через три месяца. Тем не менее, на данный момент официальных подтверждений фактическому началу поставок нет.

Кроме того, как тогда подчеркнул Ш.Хейдари, Тегеран заказал у России ряд других типов военной техники, в том числе системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты, поставки которых также начнутся в ближайшее время.

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Страны
Египет
Иран
Россия
Продукция
МИ-28
Су-35
Су-35С
Як-130
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