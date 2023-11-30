Войти
РИА Новости

Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота

138
0
0
Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов
Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Евменов: строительство многоцелевых атомных субмарин является приоритетом

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Он принял участие в среду в церемонии спуска на воду АПЛ "Архангельск" (проект "Ясень", шифр 885М) на "Севмаше".

"Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей Подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", - сказал Евменов.

Он подчеркнул, что АПЛ этой серии, спроектированные конструкторским бюро "Малахит", являются воплощением "уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок".

"В проекте применены передовые технические решения. Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги, - отметил главком.

Как добавил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации. В строительстве АПЛ задействовано более 400 компаний и организаций со всей России.

"В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на "Севмаше", – подчеркнул глава предприятия.

В ходе церемонии Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан 1 ранга Александр Гладков по традиции разбил бутылку шампанского о корпус ракетоносца.

В боевом составе ВМФ РФ к этому моменту уже находятся три субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М) и "Новосибирск" (шифр 885М). Все они вооружен ракетами "Оникс" и "Калибр". В скором времени субмарины этого проекта будут вооружены гиперзвуковыми "Цирконами".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
06.03.2023
На «Севмаше» подтвердили планы по выводу на испытания крейсера «Адмирал Нахимов»
04.03.2021
"Казань" на выданье: все сроки прошли, назначены новые
18.02.2021
В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
14.01.2021
«Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской»: Россия заказала новые стратегические подлодки
13.01.2021
Стали известны имена новых российских подлодок класса «Борей-А»
22.07.2020
Заложены атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток»
23.12.2019
Две атомные подлодки проекта "Ясень-М" заложат 9 мая 2020 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 00:23
  • 57010
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 20:04
  • 112
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 15:36
  • 5
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией