Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота

Евменов: строительство многоцелевых атомных субмарин является приоритетом

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Он принял участие в среду в церемонии спуска на воду АПЛ "Архангельск" (проект "Ясень", шифр 885М) на "Севмаше".

"Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей Подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", - сказал Евменов.

Он подчеркнул, что АПЛ этой серии, спроектированные конструкторским бюро "Малахит", являются воплощением "уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок".

"В проекте применены передовые технические решения. Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги, - отметил главком.

Как добавил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации. В строительстве АПЛ задействовано более 400 компаний и организаций со всей России.

"В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на "Севмаше", – подчеркнул глава предприятия.

В ходе церемонии Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан 1 ранга Александр Гладков по традиции разбил бутылку шампанского о корпус ракетоносца.

В боевом составе ВМФ РФ к этому моменту уже находятся три субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М) и "Новосибирск" (шифр 885М). Все они вооружен ракетами "Оникс" и "Калибр". В скором времени субмарины этого проекта будут вооружены гиперзвуковыми "Цирконами".