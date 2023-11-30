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ТАСС

Роскосмос испытал спутниковое оборудование на автомобилях ралли "Шелковый путь-2024"

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Макет космического аппарата "Гонец"
Макет космического аппарата "Гонец".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

По данным госкорпорации, решение протестировать на ралли-карах оборудование системы "Гонец" было принято в связи с тем, что значительная часть маршрута проходит вдали от крупных населенных пунктов, где наземные средства могли бы обеспечить связь

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Предприятие Роскосмоса "Спутниковая система "Гонец" успешно испытало оборудование для спутниковой системы "Гонец-Д1М" на автомобилях, готовящихся к ралли-марафону "Шелковый путь-2024", который пройдет на территории России, Монголии и Китая. Об этом сообщили в госкорпорации.

"В ноябре специалисты компании на автозаводе "Камаз" в Набережных Челнах установили и протестировали абонентское оборудование системы "Гонец-Д1М" на специализированных гоночных внедорожниках, которые осуществляют прокладку и подготовку гоночной трассы для ралли-рейда "Шелковый путь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение протестировать на ралли-карах оборудование системы "Гонец" было принято в связи с тем, что значительная часть маршрута проходит вдали от крупных населенных пунктов, где наземные средства могли бы обеспечить связь.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначенная для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях. 

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Страны
Китай
Монголия
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
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