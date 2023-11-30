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Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

MWM: модифицированный Су-57 сможет подавлять ПВО противника

Российские истребители пятого поколения Су-57 были серьезно усовершенствованы, пишет MWM. Теперь их комплектацию дополнят управляемые дроны, которые будут выступать в роли ассистентов при прорыве ПВО противника, а также ракеты Р-37М.

Для перевозки и эксплуатации в помощь российским истребителям пятого поколения Су-57 разрабатываются специальные малые дроны, сообщают государственные СМИ со ссылкой на некий информированный источник. "Для российского истребителя Су-57 созданы мини-беспилотники различного назначения, которые самолет будет нести на внешней подвеске или во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Истребитель сможет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление ими", — заявил источник. Как сообщается, способные наносить авиаудары, вести радиоэлектронную борьбу и разведку БПЛА будут сбрасывать группами для прорыва противовоздушной обороны противника. Это позволит воспользоваться преимуществами высокого ресурса и малозаметности Су-57, благодаря которым истребители смогут транспортировать значительное количество малоразмерных воздушных средств на большие расстояния, маскируясь от вражеских систем. ВВС России намерены сформировать первую полноценную эскадрилью Су-57 в 2024 году, но при этом уже в текущем году темпы производства истребителей удвоятся и составят примерно 12 аппаратов в год.

Пока не ясно, будут ли перевозимые Су-57 беспилотники одноразовыми "камикадзе" или смогут возвращаться на базу для дальнейших операций. Использование в качестве носителя для дронов придаст этим истребителям уникальности среди остальных передовых боевых самолетов мира, хотя предложения о соответствующей модификации неоднократно выдвигались и в отношении американских транспортников, таких как C-130. Низкий уровень демаскирующих признаков Су-57 в сравнении с китайскими и американскими истребителями пятого поколения вынуждают производителя делать акцент на использовании более мощных классов вооружения за пределами прямой видимости во избежание чрезмерного удаления самих самолетов от области действия российских систем противовоздушной обороны. Перевозка беспилотников для подавления средств ПВО является новейшей из многочисленных разработок в данной области и серьезным усилением возможностей подразделений Су-57 при одновременном снижении риска для самих самолетов. Другим примечательным примером стала интеграция в эти истребители ракет Р-37М, что позволяет им вести огонь по вражеской авиации на почти вдвое большем расстоянии, чем западные аналоги.

Су-57 задействуют на поле боя с марта 2022 года для выполнения целого ряда задач, включая нанесение ударов, подавление ПВО, поддержку усилий РЭБ и даже воздушные бои вне визуальной связи с противником. Благодаря спецоперации на Украине ВВС РФ единственные в мире получили опыт эксплуатации истребителей пятого поколения в условиях интенсивных боевых действий. Способность выполнять функции носителя БПЛА стала последней из длинного списка анонсированных для Су-57 функций. В августе сообщалось о новом коммуникационном комплексе на основе искусственного интеллекта, а в первой половине года — о новых каналах передачи данных и противорадиолокационных технологиях покрытия корпуса. В первую неделю ноября стало известно об интеграции нового класса устойчивых к обнаружению РЛС крылатых ракет класса "воздух-поверхность" на базе стратегических бомбардировщиков Х-101/102, которые обеспечивают наибольшую дальность поражения среди остальных тактических самолетов в мире — около 3500 км при использовании как обычных, так и ядерных боеголовок.

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