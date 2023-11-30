Косачев раскритиковал заявление Столтенберга о различии ситуаций на Украине и в Газе

Генеральный секретарь НАТО создает ложный нарратив о том, что людей можно делить на имеющих права и бесправных, считает вице-спикер Совета Федерации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявляя, что ситуации в секторе Газа и на Украине отличаются, и их нельзя сравнивать, создает ложный нарратив о том, что людей можно делить на имеющих права и бесправных. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Аксиома: военные действия ведутся по правилам. Когда Столтенберг говорит, что сравнивать ситуации нельзя, создается ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте, с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты. Как будто одни люди имеют права, а другие просто являются расходным материалом", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он убежден, что такой посыл не имеет ничего общего с международным правом, "но вполне укладывается в натовскую концепцию "порядка, основанного на правилах". Косачев напомнил, что, согласно Женевским конвенциям 1949 года, международное гуманитарное право начинает применяться "с первого выстрела" и прекращается "после общего окончания военных действий". "В этом смысле Столтенберг очевидно неправ, когда говорит, что обстановку на Украине и в секторе Газа с точки зрения международного права сравнивать нельзя. Сравнивать можно и даже нужно", - уверен политик.

Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что по Украине "натовцы упорно молчали все годы после переворота 2014 года, когда в стране началась гражданская война с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока украинской армией". "Прямая аналогия с нынешней Палестиной, между прочим", - указал сенатор.

"А уже сейчас на прошедшем недавно виртуальном саммите G20 президент России Владимир Путин в ответ на выступления представителей западных стран, которые говорили, что они "потрясены действиями РФ на Украине и смертью граждан", справедливо задался вопросом, почему мировые лидеры не потрясены смертью палестинских детей, почему не потрясены тем, что сектор Газа превратился в огромное детское кладбище, почему не потрясены тем, что детям без наркоза делают операции скальпелем по телу?" - продолжил Косачев.

Он также привел положения статьи 2 Всеобщей декларации прав человека, где прописано, что "не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете".