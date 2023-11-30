Войти
ТАСС

Косачев раскритиковал заявление Столтенберга о различии ситуаций на Украине и в Газе

133
0
0
Константин Косачев
Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Генеральный секретарь НАТО создает ложный нарратив о том, что людей можно делить на имеющих права и бесправных, считает вице-спикер Совета Федерации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявляя, что ситуации в секторе Газа и на Украине отличаются, и их нельзя сравнивать, создает ложный нарратив о том, что людей можно делить на имеющих права и бесправных. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Аксиома: военные действия ведутся по правилам. Когда Столтенберг говорит, что сравнивать ситуации нельзя, создается ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте, с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты. Как будто одни люди имеют права, а другие просто являются расходным материалом", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он убежден, что такой посыл не имеет ничего общего с международным правом, "но вполне укладывается в натовскую концепцию "порядка, основанного на правилах". Косачев напомнил, что, согласно Женевским конвенциям 1949 года, международное гуманитарное право начинает применяться "с первого выстрела" и прекращается "после общего окончания военных действий". "В этом смысле Столтенберг очевидно неправ, когда говорит, что обстановку на Украине и в секторе Газа с точки зрения международного права сравнивать нельзя. Сравнивать можно и даже нужно", - уверен политик.

Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что по Украине "натовцы упорно молчали все годы после переворота 2014 года, когда в стране началась гражданская война с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока украинской армией". "Прямая аналогия с нынешней Палестиной, между прочим", - указал сенатор.

"А уже сейчас на прошедшем недавно виртуальном саммите G20 президент России Владимир Путин в ответ на выступления представителей западных стран, которые говорили, что они "потрясены действиями РФ на Украине и смертью граждан", справедливо задался вопросом, почему мировые лидеры не потрясены смертью палестинских детей, почему не потрясены тем, что сектор Газа превратился в огромное детское кладбище, почему не потрясены тем, что детям без наркоза делают операции скальпелем по телу?" - продолжил Косачев.

Он также привел положения статьи 2 Всеобщей декларации прав человека, где прописано, что "не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
09.08.2023
Названо условие, при котором конфликт на Украине будет завершен
28.11.2022
"Россия отомстит за Украину". Турки одобрили уход Москвы из Тель-Тамра
28.11.2022
Китай заставил США сорвать поставку истребителей Украине
05.09.2022
Зеленский — марионетка Запада. Он не способен что-то решать
30.05.2022
Экс-премьер Японии: Зеленского можно было попытаться заставить выполнить условия президента России
01.03.2022
Onet: Путин блефует с ядерным оружием
03.06.2021
Gazeta Polska Codziennie (Польша): переориентация союзов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 00:23
  • 57010
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 20:04
  • 112
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 15:36
  • 5
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией