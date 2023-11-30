ВС Словении получат многоцелевые вертолеты AW-139M группы Leonardo

ЦАМТО, 29 ноября. Словения и Италия подписали поправку к заключенному министерствами двух стран 17 ноября 2021 года исполнительному соглашению о сотрудничестве, предполагающую закупку шести вертолетов AW-139M.

Свои подписи под документом поставили министры обороны Словении и Италии Марьян Шарец и Гвидо Крозетто.

Как сообщило Минобороны Словении, на основании поправок и дополнений к Плану развития на 2023-2026 годы, принятому правительством Словении 20 июля 2023 года, правительство создало базу для финансирования ВВС в соответствии с Резолюцией о долгосрочной программе развития и оснащения ВС Словении до 2040 года. Модернизация Вооруженных сил проводится с учетом современных вызовов безопасности, в том числе в сфере военной авиации.

Решение о закупке многоцелевых вертолетов AW-139M в рамках межправительственного соглашения было принято на основе утвержденной инвестиционной программы, отчета экспертов о возможностях многоцелевых военных вертолетов и анализа экономических преимуществ. Приобретение вертолетов через правительство Италии признано наиболее экономически эффективным по сравнению с закупкой напрямую у производителя.

Установлено, что, помимо вышеперечисленных преимуществ, МО Словения получает возможность долгосрочного сотрудничества с правительством Италии и обеспечивает совместимость техники в рамках НАТО и ЕС.

Подписанное дополнение к исполнительному соглашению предусматривает закупку шести многоцелевых военных вертолетов на сумму 188,33 млн. евро (без учета НДС). Стоимость покупки также включает расходы управления военной авиации Италии на сертификацию. Ежегодные затраты Министерства обороны Италии на управление проектом составляют 425,45 тыс. евро.

Как заявлено, закупка шести многоцелевых AW-139M обеспечит ВС Словении современным вертолетом, который будет применяться для поддержки действий подразделений ВС, а также проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях и эвакуации личного состава. Вертолет обеспечивает перевозку до 15 пассажиров. На всех вертолетах предусмотрена возможность установки изготовленного по индивидуальному заказу модуля медицинской эвакуации.

График поставки вертолетов AW-139M будет согласован в начале следующего года. Ожидается, что поставки будут выполнены до 2027 года. Согласно планам МО Словении, после 2028 года предполагается закупить дополнительные многоцелевые вертолеты.