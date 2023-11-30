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ТАСС

В NASA отметили готовность США участвовать в создании индийской космической станции

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Администратор NASA Билл Нельсон, в прошлом — астронавт США. Совершил один космический полет на шаттле STS-61C; инженер, сенатор США от штата Флорида
Администратор NASA Билл Нельсон, в прошлом — астронавт США. Совершил один космический полет на шаттле STS-61C; инженер, сенатор США от штата Флорида.
Источник изображения: NASA, Bill Ingalls

Глава Национального управления Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон отметил, что это решение должны принимать власти Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы принять участие в создании индийской космической станции, но это решение должны принимать власти Индии. Об этом заявил журналистам глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон по итогам переговоров в Нью-Дели с представителями Индийской организации космических исследований.

Как напомнил Нельсон, США работают над проектом собственной коммерческой космической станции. "Я полагаю, что Индия хочет иметь коммерческую космическую станцию к 2040 году. Если Индия захочет, чтобы мы с ней сотрудничали, мы, конечно, будем доступны. Но это зависит от Индии", - сказал он.

В октябре премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал департамент космических исследований республики к 2035 году создать первую индийскую обитаемую космическую станцию, а к 2040-му осуществить высадку на Луну своих космонавтов. Также Моди призвал ученых страны развивать программы запуска орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс. 

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