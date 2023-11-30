"Они скоро выдохнутся". К чему готовятся на линии фронта

Эксперт сравнил ситуацию в ВСУ с тающим айсбергом

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Поля и грунтовые дороги стали труднопроходимыми для больших маневров бронетехники из-за непогоды. ВСУ уже не предпринимают серьезных попыток прорвать фронт, ограничиваясь локальными вылазками. Российская армия, напротив, завладела инициативой на нескольких участках. О ситуации в зоне СВО — в материале РИА Новости.

Разгул стихии

Метель, накрывшая Украину в ночь на понедельник, внесла коррективы в ход боевых действий. Дороги занесло снегом, 400 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории в Донбассе остались без света, на некоторых участках прекратилось железнодорожное движение. Непогода осложняет подвоз боеприпасов и подкреплений, низкая облачность и плотные осадки затрудняют применение дронов. С российской стороны картина схожая.

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Особенно от стихии пострадал Крым, где полмиллиона человек лишились электричества. К счастью, ВСУ не воспользовались ситуацией и не попытались забросить в Крым диверсантов. Впрочем, небывалый шторм не располагал к таким вылазкам.

На Херсонском направлении украинский плацдарм в Крынках оказался полностью отрезан от правого берега, засевшие там солдаты не могут запросить артиллерийскую поддержку.

РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские войска нанесли несколько результативных ударов и вернули часть позиций. Тем не менее плацдарм сохраняется.

Восточнее, на Запорожском направлении, ВСУ все еще пытаются прорвать оборону у Вербового и Работина, однако попадают на контратаки и с потерями отходят. Выйти на Токмак и следом на Бердянск и Мелитополь, чтобы перерезать сухопутный мост в Крым, Киеву не удалось.

Позиционные бои

На Южнодонецком направлении без существенных изменений. ВСУ в конце лета все же срезали Времевской выступ на границе Запорожской области и ДНР, заняв несколько разрушенных до основания сел. Попытались выровнять фронт по Уледару, но застряли в треугольнике Новодонецкое — Новомайорское — Кременчик. Российские войска атаковали к северо-западу от Старомайорского. В итоге бои приняли позиционный характер.

На Донецком направлении — продвижение, сопровождаемое постоянными артиллерийскими и авиационными ударами. Так, по сообщениям Минобороны, в районе Красногоровки уничтожили ценную украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД". Теперь российским операторам дронов попроще.

Под Артемовском не прекращаются бои по линии Клещеевка — Курдюмовка — Андреевка. Киев по-прежнему контролирует часть высот вокруг этих населенных пунктов, которые позволяют держать под огневым контролем ближайшие трассы. Российские подразделения закрепились в Клещеевке, но обстановка здесь почти не менялась уже много недель.

Артиллеристы ВС России ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

На Луганском направлении продолжаются встречные бои в Серебрянском лесном массиве. На купянском участке российские войска немного продвинулись в районе Синьковки. Применяют тактику активной обороны — ловят на контратаках. И захватывают опорник за опорником.

Зимние перспективы

В целом Украина утратила инициативу — это признают и в Киеве. ВСУ переходят к обороне, ожидая зимнего наступления российских войск. Украинская разведка представила доклад, где утверждается, что атаку прикроют удары сотнями ракет по объектам энергетической инфраструктуры.

Поэтому Киев спешно пытается создать аналоги "линии Суровикина". Однако сами украинцы не уверены, что они помогут. ABC News приводит слова генерал-лейтенанта Сергея Наева, который считает, что конфликт может выйти за пределы востока и юга страны. Он указывает на то, что Россия продолжает наращивать производство вооружений и развивать военные технологии.

"Украинская армия похожа на айсберг, который плывет и подтаивает, — говорит политолог Алексей Подберезкин. — Сейчас это достигло критической точки, когда совершенно очевидно превосходство российских Вооруженных сил. Появились резервы, которые можно использовать. Украинский генерал прекрасно понимает, что до конца года соотношение изменится. Поэтому делает вполне обоснованные выводы".

Делают выводы и на Западе. В европейских и американских СМИ все чаще пишут о недостатках ВСУ, проблемах, с которыми военные сталкиваются на фронте и в тылу. Отмечают низкий уровень подготовки мобилизованных — их в лучшем случае тренируют две недели. Возраст — 40-50 лет. Острая нехватка младшего командного состава.

Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Все это вкупе с низким моральным духом после провалившегося наступления ставит Киев в достаточно сложное положение. Особенно если вспомнить, что российский потенциал в разы больше украинского.