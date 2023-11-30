«Обошла российскую ракету «Вихрь»: выложены кадры испытаний новой турецкой ПТУР LUMTAS-GM

Источник изображения: topwar.ru
На днях турецкая оборонная компания Roketsan достигла важного рубежа в разработке противотанковой ракеты LUMTAS-GM: в сеть выложены кадры испытательных стрельб новым типом оружия.
Как утверждается, высокоточная ПТУР большой дальности LUMTAS-GM поразила цель на расстоянии 16 км, будучи запущенной с наземной платформы. При этом при отстреле с вертолета она способна пролететь более 20 км.
Источник изображения: topwar.ru
- указывается в издании Army Recognition.
Однако лидером в этой категории остается израильская ракета Spike NLOS, способная поразить цель на расстоянии 25 км.
Источник изображения: topwar.ru
- отмечается в прессе, поясняя, что ВПК страны развивается в различных областях, создавая широкий ассортимент продукции – от ударных вертолетов до бронемашин.