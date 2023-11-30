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Военное обозрение

«Обошла российскую ракету «Вихрь»: выложены кадры испытаний новой турецкой ПТУР LUMTAS-GM

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Источник изображения: topwar.ru

На днях турецкая оборонная компания Roketsan достигла важного рубежа в разработке противотанковой ракеты LUMTAS-GM: в сеть выложены кадры испытательных стрельб новым типом оружия.

Как утверждается, высокоточная ПТУР большой дальности LUMTAS-GM поразила цель на расстоянии 16 км, будучи запущенной с наземной платформы. При этом при отстреле с вертолета она способна пролететь более 20 км.

Источник изображения: topwar.ru

Новое изделие обошло по дистанции полета такие образцы, как российский «Вихрь-1» и более продвинутую ракету «Корнет» с дистанцией огня до 10 км, а также американскую FGM-148 Javelin (4,75 км). Другие мировые аналоги – американская BGM-71 TOW 2B RF, китайская HJ-12, франко-германская Milan-ER и российская 9M113 «Конкурс» имеют дальность стрельбы от 3 до 4,5 км

- указывается в издании Army Recognition.

Однако лидером в этой категории остается израильская ракета Spike NLOS, способная поразить цель на расстоянии 25 км.

Источник изображения: topwar.ru

Разработка и испытания LUMTAS-GM стали значительным достижением для Roketsan и национальной оборонной промышленности, подтвердив превращение Турции в крупного игрока в сфере обороны

- отмечается в прессе, поясняя, что ВПК страны развивается в различных областях, создавая широкий ассортимент продукции – от ударных вертолетов до бронемашин.

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Страны
США
Турция
Продукция
9М113
BGM-71 ТOW
Javelin ПТРК
Spike NLOS
Вихрь-1
Корнет
Компании
Roketsan
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