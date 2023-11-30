infoBRICS: Россия уничтожит авиабазы ВСУ с самолетами F-16 ракетами "Кинжал"

Киев давно требует у западных союзников истребители F-16, пишет infoBRICS. Хоть самолеты до сих пор не прибыли, украинские чиновники уже заявляют, что эти технику надо модернизировать. В противном случае она не годится для борьбы с российскими ВКС.

Драголюб Боснич

После многочисленных заявлений о "чудо-оружии" НАТО, способного изменить правила игры на поле боя, в том числе о широко разрекламированных истребителях F-16, и о том, что "Россию загонят за Урал", энтузиазм Киева, похоже, сошел на нет. Неонацистская хунта теперь жалуется, что F-16, которые она должна была получить, просто не смогут противостоять передовым российским самолетам. Киев настаивает на модернизации американского истребителя, чтобы у того были шансы конкурировать с российскими аналогами. Украина особенно недовольна радиолокационными системами в F-16 и требует их модернизации перед поставкой, поскольку они не могут конкурировать с МиГ-29 или Су-27.

В настоящее время ведутся переговоры о модернизации истребителей F-16, которые должны быть поставлены неонацистской хунте. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщила Александра Устинова, известная лоббистка поставок натовского оружия и депутат Верховной Рады. Она подчеркнула, что F-16 нуждаются в более мощных радиолокационных системах и лучшем ракетном оснащении, поскольку те, что должны прибыть на Украину, не способны решать поставленные задачи. Устинова подтвердила, что переговоры по модернизации ожидаемых F-16 ведутся, но не стала раскрывать подробности. Она пожаловалась на сложное коммуникативное взаимодействие с западными союзниками Киева, в первую очередь с Соединенными Штатами, которые, по ее словам, оставляют себе 83% денег, выделяемых на оружие для ВСУ.

"Кроме того, когда мы говорим о военных поставках, то 83% денег, выделяемых на оружие для Украины, на самом деле остаются в США, потому что государство закупает его у американских производителей, – заявила Устинова. – Ведь просто дать нам самолет, на котором будет радар на 60 километров, как на МиГ – это бессмысленно".

Хотя точный тип истребителей F-16, которые получит неонацистская хунта, остается тайной, учитывая эти утверждения, а также тот факт, что одним из основных поставщиков является Норвегия, располагающая F-16AM/BM Block 15 MLU (Mid-Life Upgrade), которые были сняты с вооружения в 2022 году и заменены на более новые F-35, можно с уверенностью предположить, какой тип истребителей получит киевский режим. Многие излишне оптимистично настроенные военные источники утверждают, что модернизированные истребители оснащены радарами AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR). SABR – это многофункциональный радар с активной матрицей электронного сканирования (AESA), созданный на базе AN/APG-77 F-22 и AN/APG-81 F-35. Они считают, что этот модернизированный радар с AESA способен удовлетворить их требования в рамках борьбы с российскими самолетами.

Неонацистская хунта надеется, что AN/APG-83 можно будет даже использовать в паре со старыми F-16, которые некоторые из украинских военных источников ошибочно называют Block 20 MLU. Только менее усовершенствованные F-16 Block 15 были оснащены MLU. Что касается AN/APG-83, то, безусловно, следует учитывать финансовый аспект. Более 600 истребителей ВВС США (USAF) в модификации Block 40/42 и Block 50/52 получат самый большой модернизированный пакет за всю историю. Насколько вероятно, что Пентагон даст добро на передачу таких современных радаров киевскому режиму, когда его собственные истребители еще их не получили? Маловероятно, я бы сказал. Однако даже если это произойдет, неонацистская хунта вряд ли будет рада узнать, что это еще больше задержит поставки F-16.

Процесс обучения украинских летчиков основам пилотирования F-16 уже затянулся. Их переобучение на улучшенную версию займет еще больше времени, и это без учета времени и ресурсов, необходимых для модернизации существующих F-16, предназначенных для сил киевского режима. Процесс передачи самолетов уже несколько раз откладывался, и, по текущим оценкам, Украина получит истребители не раньше середины-конца 2024 года. Более того, остались вопросы по обучению наземных бригад, которые должны проводить техническое обслуживание, ремонт и другие логистические операции, что еще больше усугубляет проблему. Промедление со стороны США может быть связано, прежде всего, с деньгами, ресурсами, сроками или даже с необходимостью сократить собственный авиафлот ради Киева.

Пентагон опасается, что Россия получит уникальную возможность изучить эти современные радары. С учетом летающих над Украиной российских МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57 вероятность выживания любого иностранного истребителя фактически равна нулю. Такая же ситуация развернется и на земле за счет более современных зенитно-ракетных комплексов России (ракеты класса "земля-воздух"). Российские специалисты смогут найти хорошо сохранившиеся обломки и изучить их компоненты, включая AN/APG-83. Это позволило бы Москве разработать еще более совершенные системы противодействия для отечественных истребителей и систем ПВО, что превратило бы эти западные радары в хлам практически в мгновение ока, а все усилия ВВС США по модернизации истребителей обернулись бы совершенно бессмысленной тратой огромных ресурсов.

И это даже не учитывая риск возможного дезертирства, о чем свидетельствует недавний случай с украинским летчиком. Это также несет существенные риски для репутации США, поскольку огромные боевые потери могут легко подорвать экспорт американских вооружений. И опасность не только в небе, но и на земле. Дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования, запускаемые стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160, или ракеты наземного базирования, как легендарные "Искандеры", могут легко уничтожить целые эскадрильи, стоящие на взлетно-посадочных полосах. Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и Су-34М, могут запускать гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 "Кинжал" и уничтожать целые авиабазы с истребителями F-16, их летчиками и наземными бригадами.

Автор: Драго Боснич (Drago Bosnic) – независимый геополитический и военный аналитик.