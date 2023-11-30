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ТАСС

Первая партия дронов "Гортензия 10" с увеличенной полезной нагрузкой отправится в зону СВО

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Управление FPV-дроном
Управление FPV-дроном.
Источник изображения: © Центр беспилотных комплексных решений

На дроне будет применена система сбросов и тепловизоры, отметил представитель компании-разработчика

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первая партия новых FPV-дронов "Гортензия 10", отличающихся увеличенной полезной нагрузкой, будет отправлена в зону спецоперации в начале декабря. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика.

"Новый дрон "Гортензия 10" обладает увеличенной полезной нагрузкой - до 5 кг. Увеличение массы полезной нагрузки позволяет аппарату нести больший заряд с увеличенным количеством поражающих элементов. Также на дроне будет применена система сбросов и тепловизоры. Первая партия аппаратов поступит в зону СВО через неделю в количестве 500 экземпляров", - заявили в организации.

Время полета дрона-камикадзе с полезной нагрузкой 5 кг составляет 6,5 минут. Эффективный радиус поражения в зависимости от массы полезной нагрузки - от 6 до 9 км. "Наши инструкторы с боевым опытом применения дронов "Гортензия" в зоне спецоперации проводят консультации для военнослужащих по поводу эксплуатации, а также занимаются подготовкой операторов БПЛА на месте дислокации подразделений", - отметил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что дроны "Гортензия" применяются в зоне спецоперации с 2022 года. Всего было поставлено свыше 3 тыс. аппаратов. 

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