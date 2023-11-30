Взамен переданным ВСУ: бундесвер закупает бронеавтомобили Dingo 2

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Минобороны Германии 7 декабря 2022 года заявляло о передаче ВСУ 50 бронемашин Dingo 2 4x4 немецкого производства.

Dingo 2 – это бронеавтомобиль 4x4 разработки компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Они поступили на оснащение немецкой армии в 2004 году, а также находятся на вооружении нескольких стран, включая Австрию, Бельгию, Чехию, Ирак, Люксембург, Норвегию, Пакистан, Катар, а теперь и Украину.

Dingo 2 базируется на шасси легкого тактического грузовика Mercedes-Benz Unimog 5000. Машина предназначена для обеспечения защиты от баллистических и противоминных угроз с использованием модульного пакета брони. Экипаж состоит из двух человек, а задняя часть кузова может вместить до 6 бойцов. На крыше автомобиля установлена боевая станция, вооруженная одним 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом.

Как указывается в издании Janes, в настоящее время Германия закупает Dingo 2 для замены машин, ранее переданных в дар Украине. Речь идет о приобретении для бундесвера 50 БА в версии Dingo 2 A4.1. Парламент страны уже одобрил эту сделку. Ее стоимость составляет примерно €150 млн ($163,5 млн).

Поставки Dingo 2 A4.1 немецкой армии запланированы на 2026 год. Спецификация бронеавтомобиля на данный момент не раскрывается.