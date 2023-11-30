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Вооруженные силы ФРГ сообщили, что у них больше не осталось 35-мм установок ПВО. Как указывается в издании Altair, последние Mantis были переданы Словакии:

Это означает, что бундесвер больше не располагает дульной зенитной артиллерией. Все было передано союзникам.

Берлин не намерен закупать новые комплексы этого класса, предлагаемые местной промышленностью. По всей видимости, пушечные комплексы ПВО ближнего действия в современных условиях командованием немецких войск считаются малоэффективным средством противовоздушной обороны.

2 батареи Mantis были переданы словакам бесплатно из ресурсов бундесвера. Данная поставка являлась компенсацией за поддержку Братиславой киевского режима, а именно за отгрузку в адрес ВСУ крупных пакетов помощи, включая передачу истребителей МиГ-29, зенитно-ракетного вооружения, боеприпасов и другого оборудования.

Бывшие немецкие Mantis включены в состав 11-й бригады авиационных войск в Нитре. Вместе с ними были доставлены 5 радиолокационных станций и обучено более 40 словацких солдат.

Теперь немецкие зенитчики начнут подготовку к эксплуатации ракетных комплектов IRIS-T SLM. В общей сложности бундесвер получит 6 батарей, которые были заказаны в июне текущего года с началом поставки в следующем году.