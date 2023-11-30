Все передано союзникам: в немецких войсках не осталось комплексов ПВО Mantis

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Вооруженные силы ФРГ сообщили, что у них больше не осталось 35-мм установок ПВО. Как указывается в издании Altair, последние Mantis были переданы Словакии:
Берлин не намерен закупать новые комплексы этого класса, предлагаемые местной промышленностью. По всей видимости, пушечные комплексы ПВО ближнего действия в современных условиях командованием немецких войск считаются малоэффективным средством противовоздушной обороны.
2 батареи Mantis были переданы словакам бесплатно из ресурсов бундесвера. Данная поставка являлась компенсацией за поддержку Братиславой киевского режима, а именно за отгрузку в адрес ВСУ крупных пакетов помощи, включая передачу истребителей МиГ-29, зенитно-ракетного вооружения, боеприпасов и другого оборудования.
Бывшие немецкие Mantis включены в состав 11-й бригады авиационных войск в Нитре. Вместе с ними были доставлены 5 радиолокационных станций и обучено более 40 словацких солдат.
Теперь немецкие зенитчики начнут подготовку к эксплуатации ракетных комплектов IRIS-T SLM. В общей сложности бундесвер получит 6 батарей, которые были заказаны в июне текущего года с началом поставки в следующем году.