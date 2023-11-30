Азербайджан передал Украине машину разминирования Revival P

Источник изображения: topwar.ru

В рамках инициативы по оказанию гуманитарной помощи Азербайджан передал роботизированную машину разминирования Revival P службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как предполагают в Баку, данная техника будет использоваться киевским режимом для устранения заграждений в тыловых районах. В ГСЧС заявляют, что машину получили саперы, работающие в Полтавской области. Их обучением займется команда компании-производителя из Азербайджана.

Revival P – это продвинутая система разминирования, предназначенная для работы в условиях, когда фугасы и другие неразорвавшиеся боеприпасы представляют значительный риск.

Благодаря своему оборудованию и навигационной системе Revival P может наносить на карту районы с минными полями, выявлять потенциальные угрозы и нейтрализовать их автономно или с помощью дистанционного управления.

Как пояснили в ГСЧС, в ближайшее время ожидается прибытие дополнительных машин разминирования общим количеством 18 единиц из различных стран, таких как Южная Корея, Канада, Австрия, Азербайджан и Британия. Всего, как утверждается, служба нуждается в 41 единице специализированной технике.

Были продемонстрированы типы имеющихся в настоящее время в наличии безэкипажных систем разминирования, в том числе Armtrak 400 от United24, DOK-ING MV-10/4 от Фонда Говарда Баффета, GSC-200 из Канады, D-250 из Швейцарии и DOK-ING MV-4 из Эстонии.