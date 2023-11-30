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США дали Украине яд, но она поняла это слишком поздно

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Sohu: Украина начала понимать, что США подло обманули ее, пообещав "свободу"

Десять лет назад Запад обещал Украине все: и свободу, и Евросоюз, и НАТО. И она повелась на эти иллюзии, что привело к военному конфликту с Россией, пишет пользователь Sohu. В итоге Киев ничего не получил. "Чудодейственная пилюля" оказалась ядом, и лекарства от него нет.

2014-й год стал переломным для Украины: тогда Соединенные Штаты предложили ей "чудодейственную пилюлю" от всех ее политических проблем. Перед Киевом встал трудный выбор: пойти пророссийским или прозападным путем.

Виктор Янукович, который тогда занимал пост президента Украины, избрал путь углубления отношений с Москвой, которая открыла свои объятья для Киева, но как раз в этот момент ситуация неожиданно изменилась.

На Украине вспыхнули антироссийские протесты, которые продолжались почти целый год, между толпами демонстрантов и полицией происходили ожесточенные столкновения. Тогда многие украинцы погибли на улицах во имя "свободы" и "достоинства", и в конце концов эти протестующие добились своей цели: все разошлись по домам, а украинское правительство полностью развернулось в сторону Запада.

В течение последующих десяти лет Украина стремилась попасть в Европейский союз и вступить в НАТО, и в итоге Россия, у которой лопнуло терпение, начала специальную военную операцию. Этот конфликт, который идет уже почти два года, заставил многих украинцев очнуться.

Они обнаружили, что их многолетние усилия оказались напрасными и все, к чему они стремились, в одно мгновение обратилось в прах. Но прозрение не настигло их полностью.

Те украинцы, которые участвовали в демонстрациях, никогда не думали об одном: так называемые "свобода" и "достоинство", которых они добивались, были американской ложью. Действительно ли проблема была в Путине? Или в Москве? Или в России?

Западная теория "российской угрозы" всегда демонизировала Москву. США и ЕС убедили Украину, будто Россия — это зло в чистом виде, и теперь тот же подход применяется к Китаю.

На самом деле в трагической судьбе Украины нельзя винить только наивный Киев: американская идеология очень соблазнительна для тех, у кого нет собственной культуры и истории. В современном мире единственными, кто может противостоять западному мировоззрению, являются такие страны, как Россия и Китай.

Поэтому мы можем судить о США и всем Западе с цивилизационной точки зрения и ясно видеть их реальные цели. Кое-что из того, что произошло на Украине, случилось и в Гонконге, но именно из-за разных исторических перспектив и идеологии результаты получились совершенно разными.

Главный приоритет для украинцев сейчас — это не идти на поводу у собственных чувств, а ясно увидеть факты: многое из того, что Соединенные Штаты делали за кулисами десять лет назад, стало известно всему миру, а американские чиновники, которые организовывали тогда Майдан, были отправлены правительством США в Монголию, и причины их назначения очевидны.

В этом вопросе Украине следует поучиться у некоторых стран Юго-Восточной Азии. Те попросту не воспринимают американскую идеологию всерьез. Большинство из них действуют исходя из собственных интересов. Кто может дать мне наибольшую выгоду, тот мой лучший друг — этот подход довольно простой, но эффективный. И не нужно убиваться после того, когда проиграл все фишки, поставив их на иллюзорную "свободу". Украина уже давно не является страной, которая могла бы защищать собственные интересы.

Жаль только, что раскаиваться в этом уже слишком поздно: США дали Украине лишь яд, а лекарства от сожалений не найти во всем мире.

Автор: Визави обороны (防务面对面)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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