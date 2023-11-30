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ТАСС

РОС может получить выбранное россиянами собственное название

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Российская орбитальная станция в представлении художника
Российская орбитальная станция в представлении художника.
Источник изображения: Anatoly Zak

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что пока не думал над возможным наименованием станции

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить собственное имя, как отечественные станции "Салют", "Алмаз" и "Мир". Подходящее название можно выбрать в ходе публичного обсуждения, заявил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Это очень хорошее начинание. Как говорится в каком-то детском рассказе, как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Так и здесь. Хорошая идея, я думаю, что даже можно и публичное обсуждение устроить по выбору такого приемлемого названия. Я не против", - ответил Борисов на вопрос, планируется ли назвать перспективную станцию и ее модули именами собственными.

Глава госкорпорации добавил, что пока не думал над возможным названием станции. "У меня идея пока только одна - как отрасль сделать рентабельной и высокотехнологичной, а вот про название я пока не думал", - сказал Борисов. По его словам, над выбором названия также будет работать коллектив Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), которая занимается разработкой станции.

В апреле 2021 года сообщили о создании Россией собственной орбитальной станции. Ее эскизный проект проходит экспертизу. Как ранее сообщил Борисов, стоимость станции оценили в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируют потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в проекте. 

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