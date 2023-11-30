В России разрабатывают программу обучения операторов ударных БПЛА "Охотник"

В России создают программу обучения операторов тяжелых ударных БПЛА "Охотник"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Программы обучения операторов тяжелых ударных дронов "Охотник" для ускоренного введения в строй подразделений, оснащенных этими беспилотниками, разрабатывают в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"На заводе ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в "Ростех" – ред.) в Новосибирске сейчас идет подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. Разрабатываются программы обучения летного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА", - говорится в сообщении.

В "Ростехе" отметили, что в настоящее время "Охотник" находится на этапе предварительных испытаний.

Ударный беспилотник "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.

Как ранее сообщал источник РИА Новости, в ходе испытаний дрон С-70Б выполнил стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.