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ТАСС

Reuters: американские штаты получили миллиарды долларов за счет военной помощи Киеву

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

По данным агентства, наибольшие доходы в размере $2,364 млрд оказались у Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Часть американских штатов получила доходы в размере миллиардов долларов за счет военной помощи Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на распространенные американской администрацией в Конгрессе США данные.

По информации агентства, у которого в распоряжении оказались соответствующие документы, администрация США распространила в Конгрессе карты с разбивкой по штатам средств и инвестиций на сумму порядка $27 млрд "на закупку боеприпасов и тактических машин". Наибольшие доходы в размере $2,364 млрд получил штат Пенсильвания. Согласно документам, в штат поступили значительные инвестиции на создание оружия и боеприпасов. Штат Аризона за счет поддержки США Киева получил прибыль в размере $2,196 млрд. В штат Техас поступило порядка $1,45 млрд в качестве финансирования производства снарядов калибра 155 мм и прочих вооружений.

В четырех штатах, получивших крупные суммы, - Аризоне, Пенсильвании, Арканзасе и Висконсине - расположены производственные предприятия, заручившиеся контрактами общей стоимостью более $1 млрд на производство вооружений, предназначенных для передачи Украине. Еще более $18 млрд оказались распределены между предприятиями в более 20 штатах. Reuters отмечает, что, распространяя данные о доходах, администрация США стремится склонить к поддержке Украины скептично настроенных по отношению к Киеву законодателей-республиканцев, представляющих упомянутые штаты.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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